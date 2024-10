Paysandu faz 'tira-teima' com adversários nas últimas rodadas da Série B; veja o histórico

Para garantir a permanência na Série B, o Paysandu precisa de pelo menos nove dos 21 pontos em jogo. O primeiro jogo será contra o Operário-PR, fora de casa. Nesta fase final da competição, os bicolores têm pela frente alguns reencontros que podem pesar na hora de calcular o futuro da equipe, que é a atual 13ª na tabela, com 36.

O adversário paranaense anda bem das pernas, sendo o oitavo colocado na tabela. No primeiro turno, os times jogaram em Belém, pela 13ª rodada, e empataram em 1 a 1. Em seguida, de volta à Curuzu, o time recebe o Coritiba, No primeiro turno eles também empataram em 1 a 1, mas na capital paranaense.

Depois dele, no dia 26, será a vez do Ceará, que, na primeira fase foi derrotado em Belém por 2 a 1. O duelo agora será na capital cearense. Em seguida, o Paysandu pega a Ponte Preta, no dia 4 de novembro. No primeiro confronto, o Papão venceu por 1 a 0. A partir daí iniciou-se o último jejum de vitórias, que durou nove partidas.

Os últimos três adversários serão Brusque, dia 14, na Curuzu; Novorizontino, dia 21, fora de casa, e o Vila Nova, no dia 25, também na Curuzu. O primeiro time venceu o Paysandu na 13ª rodada por 1 a 0, assim como o Novorizontino, que também passou pelo Papão por 3 a 1, em plena Curuzu. O último adversário na Série B rendeu o empate em 1 a 1 fora de casa.

De todos os jogos restantes, conforme os cálculos matemáticos do site Chance de Gol, mostram que o Paysandu precisa de mais nove. Chegando aos 45, o time tem 97% de chances de permanência na Série B do ano que vem.