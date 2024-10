Autor de gol do Paysandu na Curuzu, Paulinho Bóia confia em vitória fora de casa: 'Muito importante'

O Paysandu conquistou três importantes pontos em casa, na última quarta-feira (09/10), quando venceu a Chapecoense em plena Curuzu por 2 a 0. Responsável por abrir o placar para a equipe bicolor, e por dar assistência para o segundo gol daquela noite, o atacante Paulinho Bóia, que substituiu Jean Dias no jogo, celebrou a conquista não só individual, mas do time inteiro.

“Foi uma noite sensacional para mim, claro que a gente fica triste pelo companheiro que se machucou ali, a gente não espera que isso vá acontecer logo no primeiro tempo da partida, mas fico feliz que não aconteceu nada de mais com o Jean, nada sério. Muito feliz pela minha noite, foi uma noite sensacional, noite que ficará marcada na minha carreira. Muito feliz pelo gol e pela assistência, e mais importante, pela vitória do time”, disse.

O atacante ainda teve a chance de ampliar ainda mais o placar para o Papão nos últimos momentos da partida, no entanto, a bola não entrou na rede adversária. A oportunidade, não passou despercebida pelo jogador, que espera poder concluir melhor caso consiga refazer o lance em outros jogos.

“Quando eu vi o goleiro saindo, eu pensei em driblar ele ali, mas eu já estava um pouco cansado, com a perna um pouco pesada ali, então veio na mente rápido para poder finalizar no gol. A bola iria no gol, só que ela quicou no campo e acabou que mudou um pouco a trajetória, bateu na trave. O importante foi a vitória, saiu um gol, mas se saísse esse aí ia ser o gol da minha carreira, então trabalhar para que um dia, se tiver outra oportunidade, eu possa concluir com mais perfeição”, afirmou.

Agora o próximo jogo do Paysandu é contra o Operário, fora de casa, em nove dias, o que rende ao elenco um bom tempo para se preparar para o desafio contra o oitavo colocado da tabela da Série B. Para Paulinho Bóia, o tempo será essencial para que a importante partida.

“Pensar no jogo do outro domingo que vai ser um jogo muito importante, vamos focados nos três pontos e que a gente possa ir lá e fazer um excelente jogo para voltar aqui na Curuzu e a Fiel lotar em casa, para a gente poder fazer o nosso trabalho com excelência igual a gente fez nessa quarta-feira”, finalizou.