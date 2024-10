Após vitória na Série B, Paysandu terá 10 dias de 'descanso' até a próxima partida; entenda

O Paysandu terá alguns dias de folga na Série B do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo sobre a Chapecoense-SC em casa, na última quarta-feira (9), em jogo válido pela 31ª rodada da Segundona, o clube bicolor terá um 'descanso' de 10 dias até a próxima partida.

O time de Márcio Fernandes só volta a campo contra o Operário-PR, no domingo, dia 20 de outubro. A partida será longe de casa, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná, às 11h.

A distância entre os jogos se deve à ajustes na tabela. O Operário é uma das equipes que têm jogos atrasados no campeonato. Com isso, enquanto o Papão não tem compromissos durante a semana, o Fantasma jogará contra o Sport-PE, partida que estava atrasada.

O jogo ocorre na quarta-feira (16) e é válido pela 16ª rodada da Série B. O jogo estava adiado desde julho de 2024, ainda na primeira fase do campeonato. Antes disso, no sábado (12), o Operário enfrentará o Botafogo-SP pela 31ª rodada da competição.

Com a sequência de jogos, o time paranaense pode chegar bem mais cansado para enfrentar o Paysandu. Enquanto isso, o Bicola terá bastante tempo para recuperar seus atletas e se preparar melhor para a partida e outros compromissos no campeonato, que está se encaminhando para a reta final.

Cenário

Na tabela de classificação, com a vitória sobre a Chapecoense, o Paysandu conseguiu mais três pontos e saltou para a 13ª posição, com 36. A equipe não corre o risco de finalizar a rodada na zona de rebaixamento, mas o Botafogo-SP, a Ponte Preta e o CRB-AL podem passar à frente do clube em caso de vitórias.

Já o Fantasma, apesar de não estar tão próximo do G-4, faz um campeonato mais consistente que o Papão e ocupa a oitava posição, com 42 pontos.