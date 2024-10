Zagueiro Luan Freitas comemora 1º gol com a camisa do Paysandu: 'Mínimo que essa torcida merece'

O Paysandu conseguiu uma vitória muito importante sobre a Chapecoense-SC na noite da última quarta-feira (9). Em casa, o time bicolor venceu o clube catarinense por 2 a 0 e conquistou mais três pontos para se distanciar do Z-4. Um dos autores do gol bicolor foi o zagueiro Luan Freitas, que balançou as redes pela primeira vez pelo Papão. Após o jogo, o jogador falou sobre o triunfo e a felicidade de marcar pela equipe.

"Estou muito feliz com o gol, mas principalmente com a vitória. É o mínimo que essa torcida merece. A gente vai se empenhar sempre para trazer a vitória e a alegria para o torcedor", declarou o zagueiro.

Esta foi apenas a nona partida de Luan pelo Papão. O defensor chegou ao Paysandu no início da temporada, emprestado do Fluminense-RJ. No entanto, no time comandado por Hélio dos Anjos, o zagueiro não teve tantas oportunidades e agora, com Márcio Fernandes, espera conseguir se firmar entre os titulares na reta final da Série B.

Outro destaque da vitória sobre o time de Chapecó foi o atacante Paulinho Bóia, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Jean Dias, que saiu lesionado. O jogador foi o autor do primeiro gol do Bicola no jogo.

Após a partida, Bóia agradeceu o apoio da torcida bicolor, que compareceu em peso na Curuzu, mesmo com o momento do time não sendo bom.

"[Uma] noite especial. Jogo de 'seis pontos' dentro da nossa casa. Acho que os times vêm para cá sabendo da nossa força. Queria agradecer o apoio da fiel; eles sabem que comparecendo [no estádio] nos ajudam bastante e dedicar essa vitória para a fiel, que foi sensacional", ressaltou o atacante.

Com a vitória, o Paysandu tem um pequeno alívio na tabela de classificação. Com os três pontos, o time bicolor chegou a 36 e ocupa a 13ª colocação. A equipe de Márcio Fernandes ainda pode ser ultrapassada por Ponte Preta e Botafogo-SP, que têm um jogo a menos. Mas, pelo menos até a próxima rodada, o Papão está livre da zona de rebaixamento.

O Paysandu terá uma folga de 10 dias e só volta a campo no dia 20 de outubro para encarar o Operário-PR. O jogo será no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná.