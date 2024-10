Paysandu: No lugar do pai, Marcinho Fernandes destaca a força do banco e apoio da Fiel em vitória

Com o técnico Márcio Fernandes suspenso, o responsável por comandar a equipe bicolor na beira do gramado na partida contra a Chapecoense-SC, na qual o Papão venceu por 2 a 0, foi o auxiliar técnico Márcio Fernandes Jr., o Marcinho. Após a vitória, ele concedeu entrevista coletiva, onde falou sobre a conquista dos três pontos, enfatizou a força da Fiel, comentou sobre o atacante Nicolas e destacou a semana de trabalho.

O sentimento do torcedor

Todo mundo sabe da força do Paysandu jogando ao lado de seu torcedor. Para Marcinho, a energia da Fiel foi muito importante para que a vitória acontecesse. “Algo que a gente tem que falar e que é difícil às vezes vocês conseguirem entender. Quando a gente inicia todo o preparativo para o jogo, a gente sente uma vibração. Hoje a vibração estava diferente. Quando vimos a nossa torcida chegando, a gente via no rosto deles a necessidade de uma vitória e nós sabíamos o quanto era importante. A torcida foi chegando e quando nós entramos para o aquecimento, nós sentimos que hoje realmente seria um jogo diferente. O espirito que eles nos passaram foi determinante para a vitória”, ressaltou.

A vitória veio do banco

Com as mexidas feitas por Marcinho, seja por motivos de lesões ou questões táticas, o Paysandu se comportou diferente após a expulsão. Os jogadores que vieram do banco garantiram a vitória. “Hoje demonstramos o poder da nossa equipe. Se a gente for falar de minutagem, o Luan, eu não sei ao certo, mas talvez seja o jogador que tenha menos minutos no nosso time. É um jogador que nunca deixou de trabalhar, sempre muito sério. As coisas acontecem e não é por acaso. O Ruan, por vários jogos, não foi nem relacionado. Contra o CRB, entrou e deu assistência para o gol. Hoje fez mais um grande jogo. O Bóia a mesma coisa”, afirmou.

Nicolas

Expulso no final do 1º tempo, o atacante Nicolas não vive um bom momento com a camisa bicolor. Na coletiva, Marcinho destacou a importância do atleta para o grupo e afirmou que o time jogou por ele para buscar os três pontos. “Algumas coisas acontecem no vestiário que vocês não conseguem ver, mas que é determinante. Nós temos um jogador que é muito importante, um dos líderes do nosso time, que é o Nicolas. Quando a gente entra no vestiário e a gente vê o sofrimento daquele jogador, a nossa equipe compra aquilo. A nossa equipe é forte. Se fosse outro atleta, a nossa equipe compraria a briga igual. É motivo de orgulho”, destacou.

Semana diferente

A vitória diante da Chape também passou pela semana de trabalho desenvolvida pela comissão técnica bicolor. “Desde o início da semana, nós passamos para eles que o jogo era uma final de campeonato, por tudo que envolve. Nossa equipe comprou isso. Nossa semana de treino foi uma semana de decisão, tanto ao nível de concentração como ao nível de intensidade de treino. Hoje um grande resultado e um salto na tabela”, falou Marcinho.