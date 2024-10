Artilheiro do Paysandu em 2024, Nicolas 'cutuca' Mário Sérgio antes de duelo contra a Chapecoense-SC

O Paysandu vai encarar a Chapecoense-SC nesta quarta-feira (9), em um jogo muito importante para o clube bicolor se distanciar da zona de rebaixamento. A partida também marcará o reencontro com o ex-atacante do time Mario Sérgio. E quem falou sobre o jogador foi o atual artilheiro do Papão, Nicolas.

Em entrevista à Rádio Liberal +, no último treino de preparação para o duelo contra o Verdão do Oeste, o atacante bicolor respondeu à pergunta sobre quem era melhor, Nicolas ou Mário Sérgio?

"Os meus números estão aí, é só buscar os meus números", disse o atacante entre risos. "Eu respeito muito o Mário, é um [grande] profissional. Obviamente que eu sempre assistia aos jogos, foi um cara extremamente importante, fez gols importantes aqui e respeito muito. Acho um bom jogador, mas eu ainda sou melhor", completou o Nicolas.

Hoje na Chapecoense, Mário Sérgio chegou ao Paysandu em 2023, emprestado do Mirassol. No Bicola, o atacante ajudou o time a conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, o jogador terminou a temporada como artilheiro do Papão, com 22 gols em 44 jogos, sendo nove marcações na Segundona.

A passagem pelo Bicola foi a segunda melhor temporada da sua carreira. Em 2022, pelo Fluminense-P1, o atacante fez 24 gols em 30 jogos. Neste ano, Mário balançou as redes sete vezes, seis pela equipe de Chapecó.

Em comparação com Nicolas, nesta temporada, o jogador bicolor balançou as redes 20 vezes em 45 partidas. A maioria dos gols foram marcados no Campeonato Paraense (11) e na Copa Verde (6). Na Série B, o artilheiro fez apenas três.

Inclusive, mesmo com a seca de gols nas últimas rodadas, este ano, o jogador bicolor já tem a melhor marca da carreira. A história do "Cavani da Amazônia" no Bicola é antiga e vitoriosa. Entre 2019 e 2021, o jogador teve a primeira passagem pelo clube e fez 103 partidas e 37 gols. Somados aos 20 desta temporada, Nicolas é um dos maiores artilheiros do Paysandu no século.

Duelo

Nesta quarta-feira (9), o Paysandu encara a Chapecoense pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Na 16ª colocação da tabela, o Papão precisa da vitória para se distanciar do Z-4 e não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento.