De volta a Belém, Paysandu recebe a Chapecoense querendo afastar-se do Z4 da Série B

Flertando com a zona de rebaixamento da Série B há pelo menos quatro rodadas, o Paysandu tem, novamente, a chance de marcar uma distância considerável da temida região, no confronto direto desta quarta-feira (9), a partir das 21 horas, na Curuzu, contra a Chapecoense. Os dois times se enfrentam pela 31ª rodada da competição. Considerado um confronto direto, os dois times encontram-se em posições bem próximas na luta pela permanência na segunda divisão. Uma vitória bicolor diante da torcida pode elevar a equipe para o meio da tábua classificatória.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Hoje o Papão é o 16º, com 33 pontos, uma posição acima da zona, enquanto a Chape vem duas acima, na 14ª, com 34. A proximidade de ambos torna a partida essencial no interesse bicolor, que precisa vencer para trocar de posição com o adversário, tendo, para isso, que correr contra o tempo. A competição caminha para a reta final e as equipes terão mais oito jogos, contando com o duelo desta quarta. Um tropeço, no entanto, o coloca em risco iminente, pois dois dos times que compõem o Z4 têm pontuações próximas e podem fazer a mesma troca de lugar com o Paysandu, está, no entanto, para baixo.

Diante do sinal de perigo, o Paysandu vem promovendo uma verdadeira operação de guerra, que inclui a antecipação da concentração, reunindo o grupo dois dias antes da partida. "Eu não sou a favor de concentrar dois dias, mas entendi que o momento exige. Temos que fazer algo diferente. Acho importante concentrar dois dias para focar mais. São oito finais e essa é a primeira de confronto direto total. Vencendo a gente passa a Chape. Temos tudo para fazer um grande jogo em casa e esses dois dias serão fundamentais", defende o meia Robinho.

VEJA MAIS



No elenco, o técnico Márcio Fernandes, que foi expulso e cede lugar ao auxiliar Marcinho, ganha o retorno de peças importantes. O atacante Nicolas, o lateral Edilson e o zagueiro Quintana estão livres. Nicolas estava suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Ituano-SP, enquanto Quintana e Edilson voltam do DM. Outro fator de peso para o clube é a torcida. A direção bicolor baixou o preço no primeiro lote de ingressos. O valor do ingresso começou com R$ 20,00 e terminará em R$ 40,00. A cadeira sai por R$ 150,00.

No lado oposto, Gilmar Dal Pozzo prepara o time guerreiro. Estão fora os zagueiros João Paulo e Bruno Leonardo; o lateral-esquerdo Mancha e o meia Giovanni Augusto estão entregues ao DM. Entretanto, as boas notícias trazem os retornos do meia Thomás e do atacante Rafael Carvalheira. Marcinho, atacante que finaliza recuperação muscular, é dúvida. A oscilação do time, que costuma perder muitas peças, dificulta a repetição de uma única escalação por parte de Dal Pozzo, que ainda não conseguiu o feito.

Ficha Técnica

Data: 09/10/2024

Hora: 21h

Local: Curuzu

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Gustavo Mota Correia (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Paysandu: Matheus Nogueira, Bryan Borges, Carlão, Wanderson, Lucas Maia; Netinho, João Vieira, Robinho; Jean Dias, Benjamín Borasi e Nicolas.

Técnico: Márcio Fernandes Júnior (auxiliar).

Chapecoense: Léo Vieira, Marcelinho, Eduardo Doma, João Paulo, Walter Clar; Auremir, Tarik Boschetti, Marlone; Marcelinho, Italo e Mário Sérgio.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo.