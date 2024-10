Sem Márcio Fernandes, Paysandu pode ter retornos ao elenco em jogo contra a Chapecoense

O Paysandu não está passando por momentos bons na Série B do Campeonato Brasileiro e, na próxima partida no Estádio da Curuzu, contra a Chapecoense, não poderá contar com o apoio do técnico Márcio Fernandes à beira do gramado. No entanto, para a partida, válida pela 31ª rodada da competição, o elenco pode ter retorno de peças importantes que podem ajudar o time em campo na ausência do treinador.

Fernandes foi expulso durante a partida do Paysandu contra o CRB, na rodada anterior, e deve cumprir suspensão no próximo jogo da equipe bicolor. Quem “assume” o comando à beira do gramado é Marcinho Fernandes, auxiliar técnico e filho de Márcio Fernandes.

VEJA MAIS

Por outro lado, o Papão deve ter retornos importantes no elenco, que podem motivar o time. O atacante Nicolas, o lateral Edilson e o zagueiro Quintana, podem voltar a ser relacionados para a partida. Nicolas estava suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Ituano-SP, enquanto Quintana e Edilson estavam se recuperando de lesões.

A partida é fundamental para o Papão, que ainda precisa vencer quatro dos próximos oito jogos na Segundona, para garantir a permanência na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O time bicolor recebe a Chapecoense em casa, nesta quarta-feira (09/10), às 21h, no Estádio da Curuzu. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.