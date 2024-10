Zagueiro do Paysandu vê novo 'jogo de seis pontos' contra a Chapecoense: 'Podemos passar deles'

A oito rodadas do fim da Série B, o Paysandu entra numa fase decisiva, onde todos os jogos têm o peso multiplicado, dada a situação do clube na tábua classificatória. Hoje, o time ocupa a 16ª posição, com 33 pontos, apenas um de distância da zona de rebaixamento. Nesta quarta-feira, o time terá pela frente mais um compromisso considerado "jogo de seis pontos", desta vez contra a equipe da Chapecoense, que vem duas posições acima, com 34, ambos separados pelo CRB, que venceu o Papão na rodada anterior.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Ao menos entre o elenco, a definição de "seis pontos" parece uma certeza a cada jogo que passa, da mesma forma como foi com o CRB. Agora, no entanto, o Paysandu corre sério risco de, em caso de derrota, cair para a zona de rebaixamento.

"A gente sabe que é um jogo muito difícil, contra uma equipe qualificada. Sabemos de toda dificuldade que uma partida dessa trás, mas estamos nos preparando para isso, para vencer e esse duelo de seis pontos, pois se a gente vencer, podemos passar deles, então vamos pra cima dispostos a garantir o resultado diante da nossa torcida,. Daqui pra frente todos os jogos serão finais", dispara o zagueiro Wanderson.

VEJA MAIS



Segundo ele, nessa altura do campeonato todo e qualquer ponto, dentro ou fora de casa, ajuda. "É um jogo diferente, onde os dois clubes brigam para não entrar naquela zona perigosa. O nosso time é muito qualificado, independente do momento que estamos vivendo. Temos a confiança do nosso professor Márcio, estamos treinando muito bem e pretendemos levar tudo aquilo que for importante para nos afastar de vez daquela zona perigosa".

Para isso ele espera contar com o apoio da torcida, que deve empurrar o time para cima da Chape, até mesmo como forma de ampliar a vantagem sobre a equipe catarinense. No confronto direto, o Papão já tem uma vitória no primeiro turno, na Arena Condá, e agora tem a chance de aumentar a vantagem.

"O torcedor é muito importante e a cobrança é válida. Um clube desse tamanho, com essa expressão, tem que ser cobrado. Essa cobrança é positiva e vai nos levar para um lugar muito bom", finaliza.