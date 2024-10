Com lotes promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense

Após a derrota para o CRB-AL, o Paysandu se prepara para encarar a Chapecoense-SC em casa, na próxima quarta-feira (5), em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Precisando do apoio da torcida, o clube iniciou a venda de ingressos no último sábado (5), com lotes promocionais para atrair os torcedores.

De acordo com as informações divulgadas pelo clube, o primeiro lote de ingressos custa apenas R$ 20 para o setor das arquibancadas. Já no segundo, cada entrada sairá por R$ 30. Após o fim da promoção, o preço volta ao normal e os bilhetes passarão a custar R$ 40.

Para o setor das cadeiras, o preço será fixo em R$ 150. Os ingressos podem ser comprados nas lojas oficiais do clube ou por meio do site IngressosSA.

Sócios torcedores têm condições especiais no ato da compra. Além disso, estudantes possuem direito à meia-entrada, assim como idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e crianças até 11 anos.

A retirada da gratuidade estará disponível na próxima terça-feira (8), a partir das 8h, assim como a venda das meias, no estádio da Curuzu.

Cenário

O Paysandu está "na porta" da zona de rebaixamento. Após a derrota para o CRB, o time bicolor caiu para a 16ª colocação e está a um ponto do Botafogo-SP, primeiro colocado no Z-4. Com isso, o Papão precisa da vitória para respirar na tabela e evitar entrar na área da degola.

A Chapecoense-SC está na 14ª posição, com 34 pontos, um a mais que o Bicola. O time catarinense, a vitória também é importante, pois a equipe ainda não está salva do rebaixamento.

Pontos de vendas

Lojas Lobo Castanha, Curuzu e Sede Social

Sábado, das 9h às 14h;

De segunda a quarta-feira, das 9h às 18h.

Lojas Lobo Bosque Grão-Pará, Boulevard, Castanheira, Metrópole, Parque Shopping e Pátio Belém

De sábado a quarta-feira, das 10h às 22h;

Curuzu

Somente no dia da partida, 9, a partir das 13h.