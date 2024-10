A um ponto do Z4, Paysandu encara novo 'jogo de seis pontos' contra Chapecoense, diz meio-campista

A derrota para o CRB acabou dificultando a vida do Paysandu na luta para deixar a parte intermediária da Série B. Em pouco mais de uma semana, o Papão desceu três posições e agora se encontra literalmente na "porta" da zona de rebaixamento, com 33 pontos e o 16º lugar. Depois do revés do fim de semana, o elenco se reapresentou neste domingo, de olho em outra partida de "seis pontos", que pode salvar ou empurrar o Papão para o abismo do rebaixamento.

Os jogos de "seis pontos" parecem prender a atenção dos bicolores na reta final da Série B. O placar negativo contra o CRB fez o time trocar de posição e o mesmo pode ser feito, em favor do Paysandu, caso vença a Chapecoense, que vem em 14º, com 34, um acima do próprio CRB. Ao menos é assim que o elenco vem encarando o desafio e os demais sete jogos que fecham a Segundona. "Agora são oito finais pela frente, jogos muito importantes. Vamos tomar esse duelo como uma batalha e pensar na Chapecoense", avisa o meia Borasi, que comemora ainda o retorno à Curuzu.

"É muito melhor. Estão ali perto da gente e podem pesar durante a partida, além de se tratar de um adversário muito importante. É uma partida de seis pontos", frisa o armador bicolor, que fez sua parte contra o CRB, mas teve o gol anulado graças a posição irregular de Bryan Borges. Não satisfeito, Borasi insistiu e contribuiu de outra forma para ajudar o time. "Fazer gol e dar a assistência sempre te motivam para o próximo jogo. Estou muito feliz por isso, embora o jogo não fosse o que a gente esperava. Por isso vamos trabalhar", garante o jogador, deixando a derrota de lado.

"Espero que eu possa jogar na quarta-feira na Curuzu, marcar e ajudar o time. É sempre bom jogar diante da nossa partida e poder somar pontos nesta corrida. A gente já lamentou e agora tem que andar para frente. Temos um jogo seguido e isso é bom", finaliza. Paysandu e Chapecoense jogam nesta quarta-feira (9), às 21 horas, na Curuzu.