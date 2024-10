Paysandu: Márcio Fernandes cita boa 1ª etapa, fala em melhor sorte e afirma que nada está perdido

Jogando fora de casa, o Paysandu sofreu mais uma derrota nesta Série B, desta vez para o CRB-AL por 3 a 2. Com o resultado negativo diante do time alagoano, o Papão se aproximou novamente da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe bicolor está na 15ª posição com 33 pontos. O Botafogo-SP, primeiro time do Z4, possui 32 pontos. Na coletiva pós-jogo, o técnico Márcio Fernandes analisou o revés e ressaltou o time precisa de quatro vitórias para escapar da Terceirona.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

UM BOM 1º TEMPO E ERROS INIDIVIDUAIS

O Paysandu criou as melhores chances na primeira etapa e foi superior ao adversário. No segundo tempo, erros foram constantes e determinantes para a derrota. “Eu acho que nós tivemos um domínio no primeiro tempo. Tivemos as melhores chances, tanto é que fizemos dois gols, porém um foi anulado, mas nós falhamos em posicionamento, em bola parada, e isso proporcionou o empate do CRB. No segundo tempo, a equipe sentiu um pouco logo no começo. Tomamos os dois gols, se você for ver bem, foram erros individuais e isso proporcionou uma vantagem ao CRB. Fizemos as trocas, o time criou chances, o Ruan entrou muito bem, mas não conseguimos o empate”, afirmou Márcio Fernandes.

QUATRO VITÓRIAS E A FIEL JOGAR JUNTO

A equipe bicolor ainda tem quatro jogos em casa nesta Série B. Se vencer todos, confirma a permanência na Série B. “Agora é pensar que nós temos quatro jogos na Curuzu. A nossa torcida tem que estar junto para sermos fortes e conseguirmos essas vitórias. Não tem nada perdido ainda, temos oito jogos, sendo que quatro são na Curuzu. Precisamos de quatro vitórias”, destacou o técnico bicolor.

MELHOR SORTE

Tem dia que é noite. Para o treinador Márcio Fernandes, a sorte não esteve ao lado do Papão. “Houveram alguns erros de passe, saídas de bola errada, que normalmente alguns jogadores não erram desse jeito, mas aconteceu. As vezes, o jogador pressionado, tem mais dificuldade de acerto, mas nós temos que insistir. A gente só vai conseguir vencer os jogos jogando. Quando tivemos a bola, nós mostramos realmente superioridade. Poderíamos ter uma melhor sorte hoje”, disse.

PRÓXIMO JOGO

O Papão encara agora a Chapecoense-SC, na próxima quarta-feira (9), às 21h, na Curuzu. A partida será válida pela 31ª rodada.