Após vitória do Paysandu, mascote comemora de forma 'inusitada' e vídeo viraliza; veja

O Paysandu voltou a respirar na Série B do Campeonato Brasileiro. O time bicolor venceu a Chapecoense por 2 a 0 na noite da última quarta-feira (9), com a Curuzu lotada. Ciente da importância do resultado, a torcida e todos os bicolores no estádio comemoram bastante o triunfo e quem viralizou na cena foi o mascote do Papão, o 'Lobo mau'

O personagem que anima e representa a torcida durante os jogos do Paysandu foi a loucura com a vitória da equipe. Eufórico, o mascote saiu correndo pelo gramado comemorando o resultado do Bicola.

A cena viralizou nas redes sociais e o perfil oficial da Série B do Brasileirão compartilhou o momento de euforia do mascote.

Com a vitória, o Papão chegou a 36 pontos na tabela de classificação da Segundona e ocupa a 13ª posição, se distanciando da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Paysandu é contra o Operário-PR, longe de casa, no domingo (20).