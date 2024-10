Zagueiro celebra primeiro gol pelo Paysandu e promete empenho contra o Operário-PR

Depois de nove partidas disputadas, o zagueiro bicolor Luan Freitas conseguiu deixar sua marca, ao contribuir com um dos gols que deram a vitória bicolor sobre a Chapecoense por 2 a 0, nesta quarta-feira, na Curuzu. O triunfo diante da torcida deixou o clube em uma situação mais tranquila, agora na 13ª posição, com 36 pontos, com maior gás para projetar o próximo desafio, diante do Operário-PR, no próximo dia 20.

A vitória de quarta-feira teve um sabor especial para o zagueiro Luan Freitas, escalado para o jogo no início do segundo tempo. Em campo, o defensor impôs um bom ritmo de jogo, ajudou na marcação e, quando teve oportunidade, avançou até a defesa adversária para testar a bola após cobrança de escanteio, ampliando a vantagem que foi administrada até o fim da partida.

"A vitória é sempre muito bem-vinda. E se tratando de finais, pois agora são sete, esse resultado foi ainda melhor. Somar pontos na Curuzu é muito importante, então temos que continuar nessa pegada, pois a Série B é muito complicada", disse o atleta após a reapresentação do elenco, na tarde desta quinta (10). Segundo ele, o triunfo sobre a Chapecoense também teve um fator preponderante: a presença da torcida.

"Eles são o nosso 12º jogador. A gente sente a vibração diferente, a energia que eles passam e nós fazemos a nossa parte fazendo o possível para vencer e dar essa alegria a eles", completa, consciente de que o Paysandu ainda não pode se dar o luxo de baixar a guarda, justamente na reta final da Série B. Por conta disso o zagueiro mira a partida do dia 20, que pode pavimentar ainda mais a permanência do time na Segundona.

"Na hora que o juiz apita, a classificação cai. São dois times que não dependem de classificação, que estão ali pela vitória. Depois do apito são duas equipes qualificadas buscando a vitória sempre. Eu trabalho muito. Sou um cara de muita fé que acredita no melhor a cada jogo. Independente da posição eu estou disposto a ajudar, com vontade e dando o meu melhor por essas cores", conclui.