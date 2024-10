Série B: Cazares e Yony González são dispensados do Paysandu

O meia Juan Cazares e o atacante Yony González não fazem mais parte do elenco do Paysandu. Os dois jogadores tiveram os contratos rescindidos pelo clube. O anúncio foi feito no final da manhã desta sexta-feira (11), enquanto a cidade de Belém vive em clima de Círio de Nazaré. A dupla não correspondeu ao desempenho esperado pela diretoria bicolor, como apresentado em outros clubes no passado.

"O Paysandu Sport Club informa que os atletas Cazares e Yony González não fazem mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. O clube agradece aos jogadores pelos seus serviços prestados", informou o clube bicolor.

Os jogadores não foram relacionados para a partida contra a Chapecoense, na última quarta-feira (9). Recentemente, o meia equatoriano Cazares, se envolveu em um caso de indisciplina no Papão.

Após a derrota para o América-MG sem setembro, o jogador ficou na casa de familiares em Minas Gerais e acabou não retornando para o hotel e perdeu o voo de volta a Belém. Com isso, a relação do atleta com o time ficou estremecida.

Peça bastante utilizada por Hélio dos Anjos no meio-campo, o meia teve bons momentos com o Papão. No entanto, o desempenho caiu e com a chega de Márcio Fernandes, o jogador perdeu o espaço. A última partida foi contra o CRB-AL. Ao todo, foram 12 jogos com a camisa do Paysandu, quatro assistências e nenhum gol marcado.

Cazares chegou no Paysandu após passagem frustrada no Santos–SP. Teve passagens pelo River Plate, Banfield e Independiente, todos da Argentina, Barcelona, Independiente José Teran, do Equador, além do Metalist, da Ucrânia. No Brasil, Cazares jogou pelo Atlético-MG, Fluminense-RJ, Corinthians-SP, América-MG e Santos.

Já o colombiano Yony Gonzales teve uma passagem mais apagada. Campeão da Libertadores com o Fluminense, o atacante chegou em baixa no Paysandu após uma curta experiência no Atlético-GO sem gols.

Apesar disso, o jogador chegou ao Papão com altas expectativas por parte da diretoria. No entanto, o atacante atuou em apenas sete partidas e não rendeu o esperado.

O colombiano começou a carreira no Envigado-COL e ganhou destaque no Junior Barranquilla, também da Colômbia. Com o clube, ele conquistou a Copa colombiana de 2017 e a Superliga em 2018. No ano seguinte, o atacante chegou ao Fluminense, conseguiu se firmar e chamou a atenção do futebol internacional.

Em 2020, Yony foi para o Benfica, de Portugal, no entanto, a passagem não foi tão bom e retornou ao Brasil para atuar no Corinthians, depois foi o LA Galaxy-EUA, Ceará-CE e outros clubes até voltar para o Fluminense e assinar com o Bicola.

Cenário

O Paysandu vive um momento de recuperação na Série B do Brasileirão. Com uma campanha inconsistente, a equipe bicolor briga contra a zona de rebaixamento. Após a vitória sobre a Chapecoense-SC, que deu um alívio para o clube, o time só volta a jogador no dia 20 de outubro, fora de casa, contra o Operário-PR.