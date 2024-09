Paysandu: Márcio Fernandes explica ausência de Cazares contra o Sport-PE: 'Opção técnica'

A ausência do meia Cazares foi um dos temas da coletiva de imprensa concedida pelo treinador Márcio Fernandes no final do jogo contra o Sport-PE. Após a derrota, o técnico respondeu a uma pergunta sobre a situação do jogador, que protagonizou um episódio de indisciplina no Papão.

O técnico afirmou que a escolha para o duelo contra o Leão da Ilha não teve a ver com o caso e disse que colocar Juninho no lugar do meia equatoriano foi uma "opção técnica".

"Essa parte [de indisciplina] é mais diretiva. Agora, quanto a não utilização do Cazares foi uma parte técnica. Foi uma opção técnica. Optei pelo Juninho. O Juninho não foi para Minas e ele [Cazares] começou jogando aqui no jogo contra o Guarani. No meu modo de ver, não teve uma boa atuação, substitui. Em Minas, mantive ele, mas no banco, como o treinamento do Juninho foi muito bom optei por ele. Foi só isso e nada mais", disse o treinador.

Na última quinta-feira (19), após a derrota para o Atlético-MG, o meia equatoriano não retornou para Belém com a delegação alviceleste. Segundo informações do repórter Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal +, o jogador tem residência em Belo Horizonte e foi passar a noite com familiares.

Cazares deveria se reapresentar com o elenco que ficou no hotel. No entanto, o meia não retornou e perdeu o voo da delegação. Com Hélio dos Anjos, o equatoriano era titular da posição.Mas, com a chegada de Márcio Fernandes, o atleta perdeu espaço. Para o duelo contra o Sport, o jogador não foi relacionado.

O Papão perdeu a partida por 1 a 0, com gol de Igor Cariús, no segundo tempo. Com o resultado, o Bicola estagnou na 16ª colocação da tabela e está a dois pontos do Ituano, primeiro colocado na zona de rebaixamento, com 28 pontos.