Márcio Fernandes cita bom 1º tempo do Paysandu e garante confiar em Nicolas: 'Precisamos dele'

Com a derrota do Paysandu para o Sport-PE, o Papão está na porta do Z4, distante apenas dois pontos da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Lobo encara o Ituano em um confronto direto. Na coletiva pós-jogo, o técnico Márcio Fernandes falou sobre o revés, destacou o bom futebol do 1º tempo, ressaltou confiar em Nicolas e pediu o apoio da Fiel.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

DOMINIO BICOLOR NA 1ª ETAPA

Márcio Fernandes ressaltou o bom primeiro tempo do Papão, mas enfatizou que a equipe pode melhorar. “Fizemos um grande primeiro tempo, só não concluímos bem. Esse último terço que ainda precisamos acertar. O mais difícil é criar e isso estamos fazendo. Temos que dar confiança para os jogadores poderem concretizar em gol as chances que estamos tendo. Creio que a gente tem condições de fazer melhor”, afirmou.

RESULTADO INJUSTO

O comandante bicolor comentou também que o resultado foi injusto. “O Sport não conseguiu criar nada mediante ao que a gente proporcionou. Jogamos em alta intensidade, marcando pressão. Recebi várias mensagens de várias pessoas ligadas ao futebol, falando que o resultado foi injusto”, enfatizou Márcio.

FORÇA DA FIEL

O apoio da Fiel sempre faz a diferença e Márcio Fernandes é ciente disso. Sem a torcida junto, o momento pode piorar. “Temos um jogo contra o Ituano e vamos levantar a cabeça, vamos acreditar e pedir a força da nossa torcida. Sei que é difícil, o torcedor sai triste e a gente mais ainda, mas juntos somos mais fortes. Se começarmos a diminuir o nosso potencial, assim fica mais difícil”, destacou

NICOLAS

O treinador do Papão garantiu confiar no atacante Nicolas, que vive um momento de seca de gols e que vem sendo vaiado pela torcida. “Quando se fica quase 10 jogos sem vencer, a cobrança é grande por ser um time grande, é normal um jogador não aparece para jogar com tanta frequência. A gente não pode nunca questionar um atacante como o Nicolas, ele já provou aqui e em outros lugares, que é um grande jogador. Eu peço ao torcedor que dê esse voto de confiança, pois precisamos dele”, ressaltou.