Paysandu perde na Curuzu e fica a dois pontos do Z4 da Série B

Em partida válida pela 28ª rodada da Série B, o Paysandu foi derrotado por 1 a 0 para o Sport-PE, na Curuzu. O gol da equipe pernambucana foi marcado por Igor Cariús. Com a derrota, o Papão termina a rodada na porta do Z4, em 16º com 30 pontos. O Ituano-SP, que é o 17º colocado e próximo adversário, possui 28 pontos.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira etapa começou quente na Curuzu. Logo nos 10 minutos iniciais, dois cartões amarelos, Matheus Trindade (Paysandu) e Julian Fernández, além de uma pequena confusão. Só no 1º tempo foram 15 faltas e quatro cartões.

Jogando em casa, o Paysandu tentou impor o seu ritmo de jogo e controlar as ações. A primeira chegada bicolor foi o volante João Vieira, que chutou de fora da área, mas a bola subiu demais. Aos 22 minutos, a melhor chance do Papão. Nicolas recebeu lançamento em profundidade, o atacante deu um lindo drible Rafael Thyere, mas no momento do chute, foi travado por Chico.

Em seguida, aos 27 minutos, o atacante argentino Borasi recebeu passe na área, chutou forte para o gol, mas o goleiro Caíque França fez boa defesa. Depois desse lance, a partida caiu um pouco de ritmo e as equipes trocaram somente passes, sem grandes chances. O Sport pouco chegou, finalizou somente três vezes e todas para fora.

O Lobo chegou com perigo novamente aos 48 minutos, quando Nicolas aproveitou cruzamento para a área e testou bonito para uma boa defesa do goleiro adversário. Foi o último lance antes do intervalo.

Eslí Garcia entrou no segundo tempo da partida. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa começou um pouco atrasada. Antes da bola rolar novamente, o árbitro André Luiz (MG) identificou um problema no seu equipamento de comunicação e solicitou a troca.

Com a partida em andamento, a tônica inicial foi a mesma do 1º tempo. Papão pressionando e Sport se defendendo, optando pelo contra-ataque. Mas aí que mora o perigo, quem não faz... leva! Aos 19 minutos, o lateral-direito do time pernambucano, Igor Cariús, recebeu sozinho na área e abriu o placar na Curuzu. 1 a 0 para o Sport e a torcida bicolor na bronca.

Após o gol sofrido, o técnico Márcio Fernandes optou por fazer as suas primeiras substituições. O comandante bicolor colocou em campo Eslí Garcia e Joel nos lugares de Jean Dias e Nicolas.

Sem tempo a perder, o Papão continuou pressionando e criando oportunidades. Em uma delas, após cobrança de escanteio, a equipe bicolor quase empatou com Wanderson, que mandou de cabeça e a bola passou muito perto do gol.

No final da partida, Netinho aproveitou a sobra, mas mandou para longe do gol e derrota bicolor confirmada.

PODE VIR PUNIÇÃO!

Alguns objetos, como copos e chinelos, foram jogados no gramado durante o 2º tempo. O árbitro recolheu do campo de jogo e deve relatar em súmula.

PRÓXIMO JOGO

O Paysandu volta a campo na próxima sexta-feira (27), novamente na Curuzu, às 21h30, desta vez contra o Ituano-SP, adversário direto na briga contra o rebaixamento. A partida terá transmissão lance a lance de Oliberal.com.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 0x1 Sport-PE

Local: Estádio da Curuzu – Belém (PA)

Data: Segunda-feira (23/09)

Horário: 18h30

Arbitragem

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa De Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Gol: Igor Cariús (Sport)

Cartões: Matheus Trindade, Wanderson, Diogo Silva, João Vieira e Borasi (Paysandu); Julián Fernández, Dieguinho, Felipe e Igor Cariús (Sport).

Paysandu: Diogo Silva; Edílson, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Matheus Trindade (Netinho) e Juninho (Robinho), Jean Dias (Eslí Garcia), Borasi (Yony González) e Nicolas (Joel). Técnico: Márcio Fernandes.

Sport: Caíque França, Igor Cariús (Alisson Cassiano), Rafael Thyere, Chico e Felipinho (Dalbert); Julián Fernández, Felipe e Pedro Martins (Chrystian Barletta); Lucas Lima (Luciano Castan), Wellington Silva e Zé Roberto (Dieguinho). Técnico: Pepa.