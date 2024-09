Após derrota em casa, meia do Paysandu desabafa e critica postura do time: 'Tem que ter lucidez'

O Paysandu está cada vez mais pressionado na Série B do Campeonato Brasileiro. O Bicola perdeu para o Sport-PE em casa e está na "porta" de entrada para a zona de rebaixamento. Ao deixar o gramado no fim do jogo, o meia Robinho falou com a Rádio Liberal + e desabafou sobre a postura da equipe.

O jogador afirmou que, apesar de o time ser muito aguerrido, o resultado não vem, pois as escolhas em campo estão sendo feitas de maneira errada e que os jogadores precisam ser autocríticos para melhorarem o desempenho em campo.

"Não adianta só correr, brigar, lutar. Acho que isso é um passo, sim, mas tem que ter lucidez. A última bola muitas vezes está no nosso pé livre, em condições de colocar um dos nossos companheiros melhor para finalizar, e [no fim] é sempre a pior escolha. Difícil isso", desabafou Robinho, que afirmou que a derrota precisa ser sentida e refletida.

"Se cada um não olhar no espelho, encarar os fatos, os erros de frente, vai ser sempre os mesmos culpados. Futebol é assim, os culpados são sempre os mesmos. Às vezes, as pessoas escolhem alguns para serem os culpados, mas você tem que enxergar o jogo todo", apontou o meia.

Robinho ainda disse que a vontade de decidir sozinho é um problema, mostrando que a equipe precisa de uma leitura de jogo melhor. O meia mencionou que o treinador Márcio Fernandes tem se empenhado para criar estratégias para vencer a partida, no entanto, o time não está correspondendo.

"Muitas vezes a bola cai no pé fácil para colocar o companheiro para fazer o gol, mas não, a gente quer decidir, só que a gente não está decidindo nada. A gente está correndo, lutando, se doando, o treinador se mata para fazer uma tática para tentar ganhar. O torcedor vem, gasta dinheiro, enche o estádio, apoia e dentro de casa a gente não está conseguindo responder à altura", finalizou o jogador.

O Paysandu perdeu o jogo para o Sport-PE por 1 a 0, com gol de Igor Cariús no segundo tempo. Com o resultado, o Papão estagnou na 16ª colocação da tabela e está a dois pontos do Ituano, primeiro colocado na zona de rebaixamento, com 28 pontos.

A próxima partida do Bicola é justamente contra o Galo de Itu. E Paysandu fica ainda mais pressionado, pois não pode perder. Do contrário, a equipe bicolor troca de lugar com o Ituano e entra no Z-4. O jogo ocorre na sexta-feira (27), às 21h30, no estádio da Curuzu.