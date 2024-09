Inconformados, torcedores do Paysandu 'saem no braço' entre si após derrota para o Sport-PE; vídeo

Torcedores do Paysandu inconformados com a derrota do time para o Sport-PE promoveram um grande tumulto nas arquibancadas da Curuzu, logo após o apito final da partida que decretou a derrota bicolor por 1 a 0. Um torcedor registrou a briga instaurada entre pessoas da própria torcida bicolor. As cenas divulgadas na internet rapidamente viralizaram, dada a tensão que marcou a partida entre os rivais.

No vídeo compartilhado é possível ver que várias pessoas com a camisa bicolor trocam socos e pontapés entre si, junto à grade de proteção posicionada próxima do alambrado, colocada justamente para evitar arremessos de objetivos. Enquanto os "torcedores" brigavam, vários objetos eram lançados em direção à confusão, enquanto funcionários do clube assistiram inertes o pugilato generalizado.

Veja:

Horas antes, o árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento ainda retirou do gramado vários objetos que foram lançados para o gramado de jogo. André Luiz recolheu e levou o material apreendido para a lateral do campo, indicando que o ocorrido pode ser relatado na súmula da partida. Ao final, a equipe de arbitragem precisou de proteção policial para deixar o gramado.