Paysandu vai cair? Veja como fica a situação do clube após derrota para o Sport-PE

Em três jogos no comando do Paysandu, Márcio Fernandes conseguiu uma vitória e duas derrotas. O início esperançoso começa a dar lugar à preocupação, haja vista a proximidade da equipe com a zona de rebaixamento. Ao final do jogo, o Papão não perdeu posições, mas estacionou exatamente na "porta" da zona de rebaixamento, com exatos 30 pontos, dois a mais que o primeiro do Z4, o Ituano.

A 28ª rodada termina nesta terça-feira (24), mas os resultados pendentes não fazem o Paysandu perder posição. Assim, cabe ao clube reunir forças para o próximo desafio, marcado para esta sexta-feira (27), contra o próprio Ituano, ou seja, a ida do time para a zona depende diretamente do próximo confronto. Se perder, o Papão da Amazônia troca de posição com o adversário e se aproxima de outros dois times da parte inferior da tabela: o CRB, que joga nesta terça, contra o Botafogo-SP, fora de casa e pode chegar aos 29 pontos, e o Brusque, que enfrenta o Ceará no Castelão, na sexta (27).

Ambos têm 26 pontos e podem encostar no Paysandu, sobretudo o CRB, que completa a rodada amanhã (24), embolando de vez a situação entre os clubes que lutam para permanecer na Segunda Divisão nacional. Vale lembrar que a partida contra o Ituano será a segunda seguida em Belém. Depois disso o time sai para enfrentar o mesmo CRB, em Maceió, e depois retorna para encarar a Chapecoense, atual 14ª colocado, com 31 pontos.