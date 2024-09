Torcida Organizada do Sport está proibida de entrar na Curuzu, em jogo contra o Paysandu, na Série B

Depois de confrontos entre membros de torcidas organizada do Paysandu e Sport-PE, adversário do clube paraense nesta noite, na Curuzu, o Ministério Público do Pará e Polícia Militar proibiram a entrada de torcidas organizadas do time pernambucano no jogo contra o Paysandu, às 18h30, na Curuzu. A informação foi confirmada pelo próprio Paysandu ao O Liberal. Torcedores comuns do Leão da Ilha terão acesso normalmente ao estádio.

VEJA MAIS

Estão proibidas faixas, camisas, bandeiras ou qualquer outro adereço relacionado às torcidas organizadas do Sport. A medida foi tomada para evitar novos confrontos entre torcidas organizadas do clube pernambucano, que tem aliança com a maior torcida organizada do Remo com os membros de torcidas do Paysandu. Para este jogo, o Paysandu abriu vendas de ingressos para torcedores e um pouco menos de 50 bilhetes foram comercializados.

No início da tarde desta segunda-feira (23), vários torcedores da organizada do Paysandu tentaram invadir a sede da torcida do Remo, que fica na Travessa das Mercês, onde estavam os membros da torcida do Sport. Bombas, pedras, rojões e pedaços de paus foram utilizados de ambos os lados no confronto. Várias pessoas foram presas pela Polícia Militar.

VEJA MAIS

Paysandu x Sport jogam hoje, às 18h30, na Curuzu, pela Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.