Paysandu: goleiro compara trabalho de Hélio dos Anjos e Márcio Fernandes e foca no Sport: 'é vencer'

Atualmente na 16º colocação na tabela da Série B, no limite da zona de rebaixamento, o Paysandu terá pela frente o Sport-PE, em Belém, nesta segunda-feira (23), às 18h30, na Curuzu. A vitória é questão de sobrevivência para o Papão, que ainda tenta apagar a péssima atuação diante do América-MG, na semana passada. O goleiro Diogo Silva, titular absoluto no gol do bicolor nesta Série B, pediu um pouco mais de atenção da equipe e afirmou que isso vem custando caro ao Paysandu.

“A comissão técnica mostra para nós o que ocorreu no jogo, tem também a nossa visão, pois conversamos muito entre nós [elenco], principalmente nos últimos tempos, para tentar ajustar isso [desatenção] o mais rápido, pois está custando caro, está nos custando pontos, vitórias poder garantir a permanecia [na Série B], que é o nosso primeiro objetivo no Paysandu. É preciso ajustar, não é que não falte concentração, mas o nível está muito mais alto então exige mais concentração, mais ajuda e estamos trabalhando fiquem a nosso favor”, disse.

O Papão não terá o zagueiro uruguaio Quintana, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o goleiro do Paysandu, o time é bem servido de atletas e quem entrar vai suprir as necessidades do time em campo.

“[O desfalque do Quintana] não atrapalha, pois é um setor que estamos bem servidos. Todos que entraram na defesa deram conta do recado, claro que passamos um período muito ruim, com nove partidas sem vencer e quando o resultado não vem, não se salva ninguém. Quem o professor escolher para entrar no lugar Quintana vai nos ajudar, vai entrar concentrado e vai ajudar a sair com a vitória”, falou.

Márcio Fernandes

Esse será o terceiro jogo do técnico Márcio Fernandes ao comando da equipe bicolor, após a saída do treinador Hélio dos Anjos. Diogo Silva salientou que o pensamento do grupo, independente de quem assumisse o time, seria abraçar o projeto para que o objetivo seja alcançado.

“Antes mesmo da chegada do Márcio Fernandes, falei com alguns companheiros, que, independente de quem viesse assumir, teríamos que abraçar, comprar a ideia do treinador o mais rápido possível. O segredo para que as coisas deem certo, é o grupo comprar a ideia do treinador e com o Márcio Fernandes não é diferente. Ele é um pouco diferente na maneira de trabalhar em relação ao Hélio dos Anjos, mas os níveis de treinamento ela não caiu, se mantém muito bom e isso é importante. O modelo de jogo do treinador facilita muito para que nós conseguirmos nosso objetivo que é a permanência”, comentou.

Comparativo

O goleiro bicolor foi questionado sobre as formas como os técnicos desenvolvem seus trabalhos. Para Diogo Silva, Hélio dos Anjos tinha uma maneira de transições em campo, diferente do atual técnico Márcio Fernandes.

O Hélio dos Anjos fazíamos mais transições do campo ofensivo para o defensivo. Já o Márcio não. Ele é mais daqui de trás para frente, mas não quer dizer que seja uma linha tão baixa. O Hélio era um jogo mais esteirado, do Márcio tem momentos que acelera e outros que desacelera”, disse.

Adversário

O Sport briga na parte de cima da Série B, está na 5ª colocação e pode entrar no G4, caso vença o Paysandu, por outro lado o Papão precisa do resultado para respirar na Série B. O goleiro bicolor falou das características do adversário, mas disse que na Curuzu, não se pode negociar resultado e que a vitória é o único objetivo.

“Sabemos das dificuldades que iremos ter, já que o Sport-PE é uma equipe muito qualificada. Independente do momento, nós jogando em casa, diante do nosso torcedor e precisando da vitória, temos que se impor, fazer o nosso jogo, estar com a concentração lá em cima. Independente do adversário que jogarmos aqui, temos que vencer e é esse nosso foco”, finalizou.