Márcio Fernandes e a missão de salvar a jornada do Paysandu na reta final da Série B

A contratação de Márcio Fernandes para a reta final da Série B tem um peso significativo que extrapola o atual momento do Paysandu na temporada. Sem Hélio dos Anjos, o Papão procurou uma solução prática e objetiva para os últimos 13 jogos e encontrou na figura do técnico a solução perfeita. 43 anos depois de sua primeira passagem no clube, ainda como atacante, Márcio retorna à Curuzu, agora com a missão de "salvar" a temporada, passando por cima, principalmente, dos olhares da torcida.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em dois jogos, Márcio quebrou o jejum de vitórias, mas perdeu em seguida para o América-MG. Na próxima segunda (23) o adversário será o Sport, o primeiro de dois jogos em casa. Segundo ele, hoje o elenco tem carga emocional suficiente para reverter o quadro sem precisar cair em "desespero". "Eu vejo que trabalhamos em um bom ambiente. O grupo é bom, experiente, então acredito que soube lidar com essas situações da forma correta e conduzir bem tudo que aconteceu".

E sobre o que aconteceu, o treinador prefere deixar no passado, focando agora na retomada das vitórias. "Precisamos encaixar uma sequência. Vencemos o Guarani de virada, jogo muito complicado, depois de um período de nove partidas sem vencer e isso já mexeu com o nosso grupo, resgatou a confiança, a autoestima e nos deu mais força", garante. Aliás, Márcio é bem taxativo acerca do grupo que tem em mãos, vendo nos seus comandados qualidade suficiente para reverter qualquer dano na Série B.

"É possível, sim. Na verdade, esse grupo não era para estar nessa situação. Temos atletas de muita qualidade, um grupo qualificado que não condiz com a tabela de classificação. E é por isso que temos convicção de que temos totais condições de manter o Paysandu na competição", observa, preferindo, no entanto, não entrar no mérito dos casos isolados, como por exemplo o espaço para Esli Garcia, que tinha uma relação complicada com o ex-treinador.

VEJA MAIS



"Devemos pensar jogo a jogo. Temos um desafio grande, adversário duríssimo pela frente que é o Sport-PE, então nosso foco hoje está totalmente voltado para esse time. Quanto aos atletas, nós temos todo um acompanhamento junto da análise que controla e monitora todas as atividades aqui dentro”, diz ele, que espera, até o fim da Série B, manter uma boa relação, seja com o grupo, seja com a torcida.

"Eu sempre tive um carinho enorme pela torcida do Paysandu desde quando passei por aqui como atleta. A torcida do Paysandu cobra bastante por causa da grandeza e da história vitoriosa do clube, mas também apoia muito, principalmente nos momentos de maior dificuldade. Por isso que eu tenho certeza que vamos ser muito fortes nos jogos que restam dentro de casa por causa dessa sinergia e atmosfera que se cria quando jogamos na Curuzu”, encerra.