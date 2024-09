Cadê ele? Meia promissor perde espaço e quase não é aproveitado no Paysandu na Série B

Contratado pelo Paysandu como uma das promessas para a temporada 2024, o meia Biel não vem sendo aproveitado pelo Paysandu durante o Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador que foi importante nas disputas e conquistas dos títulos do Campeonato Paraense e também da Copa Verde, perdeu espaço no Brasileirão e disputou apenas dois jogos.

Biel é natural de Curitiba (PR) e está com 22 anos. O meio-campista pertence ao Cortiba-PR e está emprestado ao Paysandu até o final desta temporada. Com a camisa do Papão, Biel esteve em campo 20 vezes, 12 delas como titular, ao comando do técnico Hélio dos Anjos, demitido do clube no último dia 6, após emplacar uma sequência de nove jogos sem vencer na disputa da Série B, porém, Biel já não disputa uma partida pelo Papão faz um bom tempo.

A última vez em que o Biel vestiu a camisa do Paysandu ocorreu no dia 24 de julho, na derrota fora de casa para o Brusque-SC, pelo placar de 1 a 0, na Série B, quando entrou no segundo tempo. Esse foi apenas o seu segundo jogo na competição nacional, já que havia atuado pelo Papão na derrota para o Mirassol-SP por 2 a 1, no dia 12 de maio. Desde então o jogador vem atuando na equipe bicolor.

O jogador vem treinando com a equipe e a última vez em que foi relacionado para uma partida, foi no empate em 1 a 1, contra o Goiás-GO, fora de casa, pela Série B. Nesse período sem jogar, Biel foi ficando para trás e é uma das últimas opções para a posição, que possuem jogadores como Cazares, Juninho, além de Robinho e Brendon. Vale ressaltar que nesse período o jogador foi acometido por uma virosa e perdeu peso, ficando de fora de algumas rodadas iniciais do Barsileiro.

Biel iniciou a carreira no Coritiba, ainda aos 11 anos e passou por todas as fases da categoria de base do Coxa. No ano passado o jogador foi emprestado ao Novorizontino-SP, para a disputa da Série B, onde realizou 13 partidas. No Paysandu nesta temporada foram 20 partidas e cinco gols marcados, além dos títulos do Parazão e Copa Verde.