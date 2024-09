Decisivo no acesso de 2023, Robinho sofre com inconstância no Paysandu na Série B

A derrota do Paysandu para o América-MG contou com Robinho entre os titulares da equipe bicolor. O jogador se recuperou de lesão na panturrilha, que o tirou da partida contra o Guarani-SP. Por conta dos problemas físicos que vem enfrentando nesta temporada, o meia tem perdido espaço para outros atletas.

Neste ano, dos 50 jogos feitos pelo Paysandu até o momento, o atleta atuou em apenas 27, o que representa 54% das partidas do Bicola. Em 2023, quando Robinho chegou do Avaí–SC no meio da temporada, o jogador conquistou seu espaço no Papão e começou como titular em 100% dos confrontos da equipe até o final da temporada. Ele, inclusive, foi uma das peças-chave para o time conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Contudo, este ano, nos 27 jogos que disputou, 15 o jogador foi titular e 12 entre os reservas. Robinho até foi relacionado para outras partidas, mas acabou não sendo utilizado.

Série de lesões

Robinho começou o ano se recuperando de lesão muscular adquirida por conta do ritmo intenso da reta final da Série C de 2023. Com isso, o então treinador bicolor, Hélio dos Anjos, utilizou outras peças para a posição.

Após o primeiro Re-Pa do ano, Robinho teve uma sequência de jogos como titular. No entanto, na estreia do Papão na Série B, contra o Santos, o jogador ficou apenas por 23 minutos em campo e foi substituído após sentir outra lesão muscular.

Robinho voltou cerca de um mês depois, contra o Vila Nova, no jogo de volta da Copa Verde, o jogador entrou no segundo tempo e ficou assim até o duelo contra o Coritiba em julho. Depois disso, o meia passou três jogos sem ser utilizado por Hélio dos Anjos.

Até o duelo contra o Amazonas, que culminou na demissão do treinador, o jogador havia começado como titular. Após dores musculares, o meia ficou de fora da partida contra o Guarani e retornou agora contra o América-MG.

Contra o Coelho, o atleta bicolor atuou por 66 minutos e foi substituído por Paulinho Boia. Com Márcio Fernandes e sem lesões, o jogador pode voltar a ser uma das peças centrais do time no meio-campo.