Paysandu faz jogo ruim e é derrotado pelo América-MG

Na noite desta quarta-feira (18), com um desempenho abaixo, diferente do último jogo, o Paysandu foi derrotado por 2 a 0 pelo América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Os gols da partidam, realizada pela 27ª rodada da Série B, foram marcados por Brenner e Rodriguinho. Mesmo com a derrota, o Papão não entra na zona de rebaixamento nesta rodada. Atualmente, o time bicolor está na 14ª posição, mas pode terminar como 15º colocado.

PRIMEIRO TEMPO

Apesar do placar ter sido aberto logo aos seis minutos para o América, quando o atacante Brenner recebeu na área após cruzamento e mandou um chute de primeira, o Paysandu até fez um bom 1º tempo e criou boas chances, mesmo com o setor defensivo alviceleste tendo dificuldades e o América chegando com facilidade.

Com o tento sofrido, a equipe bicolor buscou reagir. Eslí Garcia, umas das esperanças do Lobo, aos 21 minutos finalizou com perigo e Elias Curzel, ex-goleiro do Papão, fez grande defesa. Em seguida, Val Soares arriscou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol.

Como arma, o Paysandu utilizou bastante o chute de fora da área. Aos 30 minutos, João Vieira arriscou de fora da área e quase marca. A bola assustou o goleiro Elias.

SEGUNDO TEMPO

De novo! Assim como no 1º tempo, novamente aos seis minutos, o América marcou um gol. Rodriguinho ampliou para o Coelho em bela jogada coletiva. Com 2 a 0 no placar, o time mineiro passou a administrar a partida e trocar passes.

No decorrer do segundo tempo, o técnico Márcio Fernandes realizou mudanças na equipe, que não surtiram efeito. No finalzinho, já nos acréscimos, o atacante camaronês Joel teve boa oportunidade, mas Elias defendeu.

LESÃO E SUSPENSÃO

O zagueiro Lucas Maia saiu lesionado e preocupa para a próxima partida. No final da primeira etapa, o zagueiro Quintana fez falta providencial, levou amarelo e está suspenso do próximo jogo.

PRÓXIMO JOGO

O próximo compromisso do Paysandu será diante do Sport-PE, na segunda-feira (23), às 18h30, na Curuzu, pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance de Oliberal.com.

FICHA TÉCNICA

América-MG 2x0 Paysandu

27ª rodada - Série B

Local: Estádio Indepedência

Data: 18/09

Hora: 21h30

Árbitro: Anderson Daronco - RS (FIFA)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi - RS (CBF) e Leirson Peng Martins - RS (CBF)

Quatro árbitro: Murilo Franscico Misson Junior - MG

Gols: Brenner e Rodriguinho (América-MG)