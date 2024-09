Paysandu: Márcio fala em ducha de água fria e convoca Fiel: 'precisamos muito da nossa torcida'

Em seu segundo jogo na beira do gramado após retornar ao Paysandu, o técnico Márcio Fernandes concedeu entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 para o América-MG, tentou explicar o revés e chamou a torcida do Papão para os próximos jogos em casa.

Com pouco tempo de trabalho, é natural que as ideias do treinador levem um tempo para serem aplicadas. Perguntado sobre isso na coletiva, Márcio ressaltou a dificuldade “Muito pouco tempo para que a gente possa ter essa influência, mas a gente vai colocando devagar as coisas. No aquecimento tivemos uma surpresa, perdemos o Vilela, mas são coisas que acontecem. A gente tem que procurar levantar a cabeça”, afirmou.

DUCHA DE ÁGUA FRIA

Para o técnico, tomar dois gols no início de cada tempo foi crucial. “Acredito que o nosso time terminou melhor no jogo, criamos algumas situações, mas o América é um time experiente, soube esfriar. É muito difícil quando você leva dois gols como a gente levou, começamos o jogo bem e aí tomamos. Começamos o jogo bem no segundo tempo e aí tomamos o gol. Realmente é uma ducha de água fria na equipe, mas não acho que chegou ao ponto de ficar desorganizado”, enfatizou.

FORA DO Z4

Mesmo com a derrota, o Papão não entra na zona de rebaixamento nesta rodada. Atualmente, o time bicolor está na 14ª posição, mas pode terminar como 15º colocado.

FORÇA DA FIEL

Que a torcida do Paysandu faz a diferença todo mundo já sabe, principalmente em “momento chave”. Ciente disso, o treinador bicolor convocou a Fiel para o próximo jogo em casa. “A gente espera que a nossa torcida possa lotar a Curuzu, pois precisamos muito da nossa torcida ao nosso lado para que a gente possa se tornar forte, como sempre fomos. São dois jogos em casa agora e junto com a nossa torcida, temos a chance de passar bem pelos dois jogos”, frisou Márcio.