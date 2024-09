Ex-Paysandu, Hélio dos Anjos fecha com adversário bicolor na Série B

O ex-técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos fechou com um adversário bicolor na briga contra a zona de rebaixamento da Série B. O treinador foi anunciado oficialmente como novo comandante do CRB-AL até o final da temporada.

"Com uma longa carreira em seu currículo, o treinador possui passagens por diversos clubes no Brasil e no exterior, tendo como os mais recentes Goiás, Ponte Preta, Náutico e Paysandu, clube que esteve em 2024. O comandante chega em Maceió ainda nesta sexta-feira (20) e já estará a frente da equipe na partida diante do Botafogo-SP, válida pela 28ª rodada do Brasileirão Série B", disse o CRB em nota oficial divulgada pelo Instagram do clube.

Este é o primeiro trabalho de Hélio dos Anjos desde que deixou o Paysandu, há 15 dias. Após mais de um ano no Papão, com dois títulos conquistados e um acesso à Série B, o treinador não resistiu a sequência ruim de resultados da equipe na Segundona. Atualmente, o Bicola está na 15ª colocação do torneio, com 30 pontos conquistados.

Já o CRB-AL, possível próximo clube de Hélio, também está na briga contra o rebaixamento. A equipe alagoana ocupa a 18ª colocação, com 26 pontos ganhos, quatro a menos que o Papão da Curuzu.

As equipes, inclusive, devem se enfrentar em breve pela Segundona. A partida entre os clubes está marcada para ocorrer no dia 5 de outubro, pela 30ª rodada, às 17h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Passagem no Papão

Contando as temporadas 2023/2024, Hélio dos Anjos deixa o Paysandu após 61 jogos, com 28 vitórias, 21 derrotas e 12 empates, um aproveitamento de 52,4% comandando a equipe bicolor.