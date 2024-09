Paysandu perde desempenho como visitante na reta final da Série B

Até a 19ª rodada da Série B, equivalente à metade da competição, o Paysandu ostentou um bom retrospecto como visitante. No entanto, o Papão tem vivido uma má fase fora de casa nas últimas rodadas. O Lobo não consegue uma vitória longe de Belém há sete partidas. A última foi contra a Chapecoense-SC, pela 12ª rodada, acendendo um sinal de alerta para os próximos jogos, nos quais o time precisa pontuar para afastar-se da temida zona de rebaixamento, faltando 11 rodadas para o fim do campeonato.



WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O último compromisso longe de casa reflete bem o momento preocupante. Contra o América-MG, na última quarta-feira, o time saiu de campo derrotado por 2 a 0. A última vez em que o Papão pontuou fora foi na partida contra o Goiás, pela 24ª rodada, na ocasião do empate em 1 a 1. Para quem precisa deixar a zona intermediária da tabela, os números mostram a necessidade do time crescer, agora sob o comando de Márcio Fernandes, que soma uma vitória e uma derrota no comando técnico.

VEJA MAIS



Até a 19ª rodada, foram 10 partidas na condição de visitante, sendo quatro derrotas, quatro empates e duas vitórias, a última delas contra a Chapecoense, no dia 23 de junho. De lá até aqui foram sete partidas, sendo quatro empates e três derrotas. Nesse período o clube chegou a bater na porta da zona, mas conseguiu esquivar-se do Z4, mas estacionou na 14ª posição, com 30 pontos.

Na próxima rodada o time volta para Belém, onde recebe o Sport, na próxima segunda-feira (23), às 18h30, na Curuzu. Até o fim da Série B, os bicolores ainda terão mais cinco partidas a cumprir longe de Belém, contra CRB, Operário, Ceará, Ponte Preta e, por fim, contra o atual líder da tabela, o Novorizontino. Depois da tumultuada saída de Hélio dos Anjos, o Papão luta agora pela permanência na segunda divisão, mas para isso, precisa voltar a pontuar dentro e fora de casa, passando por cima dos adversários e da crise que circunda o elenco.