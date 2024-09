Meia Cazares não se apresenta com o elenco do Paysandu e perde voo para Belém

O Paysandu perdeu mais uma nesta Série B, dessa vez para o América-MG, por 2 a 0, em partida disputada na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O clube bicolor retornou a Belém nesta tarde sem um dos jogadores. O meia equatoriano Cazares não voltou com a delegação alviceleste para a capital paraense. A informação é do repórter Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal +.

Cazares possui residência em Belo Horizonte e deveria se apresentar com o elenco, porém não se apresentou, perdeu o voo e irá retornar a Belém somente no começo da noite. O jogador estava relacionado para o jogo contra o América-MG, foi opção no banco, mas não chegou a entrar. O atleta perdeu a posição de titular no time comandado por Márcio Fernandes. No jogo passado Cazares chegou a iniciar a partida, mas foi substituído ainda no intervalo.

A equipe de esportes de O Liberal entrou em contato com o Paysandu, para um posicionamento sobre a situação do meia Cazares, mas até o momento não obteve retorno.

Cazares, de 32 anos, atuou por vários clubes, como o Independiente, River Plate e Banfield, todos da Argentina, Metalist, da Ucrânia, além de Barcelona e Independiente José Terán, do Equador. No Brasil defendeu o Atlético-MG, Corinthians-SP, Fluminense-RJ, além de América-MG e Santos-SP, onde iniciou a temporada de 2024. Após ter seu contrato rescindido com o Peixe, o jogador acertou com o Paysandu para atuar no restante da temporada pela Série B do Brasileiro. Com a camisa bicolor o atleta já atuou em 11 partidas e deu quatro assistências.

O Paysandu atualmente ocupa a 14ª posição na Série B com 30 pontos, com dois pontos a mais que a Chapecoense-SC, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Papão será diante do Sport-PE, na segunda-feira (23), às 18h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.