Carrasco? Atacante ex-Remo marca mais uma vez contra o Paysandu; veja números

O Paysandu perdeu para o América-MG na última quarta-feira (18), fora de casa, na primeira derrota do técnico Márcio Fernandes ao comando da equipe bicolor. O Coelho venceu pelo placar de 2 a 0 e um dos gols foi do atacante Brenner, que passou pelo Remo em 2022 e vem se mostrando um carrasco do Paysandu.

Aos 30 anos e com passagens por vários clubes do Brasil e de fora do país, Brenner mostrou ser uma “pedra” no caminho do Paysandu. O atacante abriu o placar na vitória diante do Papão, em Belo Horizonte (MG), pela 27 rodada da Série B. Esse foi a quarta vez em que o jogador balançou as redes atuando diante do Paysandu, em cinco jogos contra o Papão.

A primeira vez em que Brenner fez um gol no Paysandu foi no clássico Re-Pa, pela primeira fase do Parazão, no dia 20 de fevereiro, na Curuzu, no empate em 1 a 1, Brenner fez de cabeça o gol azulino. O artilheiro voltou a marcar contra o Papão na grande final do Campeonato Paraense, jogo de ida, no Baenão. O Remo venceu por 3 a 0 com dois gols do jogador, que passou em branco na partida de volta, na Curuzu, mas com o Leão ficando com a taça e comemorando dento da casa do seu maior rival.

Nesta Série B o Brenner já havia enfrentado o Paysandu, em partida do primeiro turno da competição, na Curuzu, na vitória do Papão por 2 a 0. No total foram cinco jogos de Brenner contra o Paysandu, com quatro gols marcados, obtendo uma média de 0,8 gols por partida.

Brenner iniciou a carreira no Juventude-RS, atuou pelo Internacional-RS, Botafogo-EJ, Goiás-GO e Avaí-SC, além do Remo, Ituano-SP e atualmente o América-MG. Fora do país o atacante defendeu o Bangkik United, da Tailândia, o Fagiano Okayama, do Japão e também o Sporting Cristal, do Peru.