Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para o jogo contra o Sport, na Curuzu

O Paysandu joga nesta quarta-feira (18), contra o América-MG, fora de casa, pela Série B, porém, os ingressos para a partida diante do Sport-PE, na próxima segunda-feira (23), às 18h30, na Curuzu, já estão à venda com direito a lote promocional.

O clube paraense anunciou em suas redes sociais, que os ingressos para o confronto contra o Leão da Ilha já estão disponíveis, ao preço de R$40 o setor de arquibancada no lote promocional, após o encerramento do lote, o ingresso custará R$50. Já o setor de cadeira é comercializado pelo valor de R$150. Os bilhetes estão disponíveis em todas as Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região Metropolitana e também de forma online pelo site do IngressoSA.

Meia-entrada

Os estudantes poderão adquirir os bilhetes de meia-entrada no valor de R$20 na sexta-feira (20), das 9h às 18h, no Estádio da Curuzu.

Gratuidades

Idosos e pessoas com deficiência terão direito à gratuidade na partida. Os ingressos serão retirados somente na sexta-feira (20), a partir das 8h, no Estádio da Curuzu.

Camarote sensorial

É necessário fazer uma reserva na quinta-feira (19), no site www2.paysandu.com.br/reserva-ingresso/ . Já a retirada do ingresso ocorrerá na sexta-feira (20), das 9h às 12 e das 14 às 18h, na Secretaria da Sede Social do Paysandu, na Avenida Nazaré, número 404. Para a retirada dos bilhetes, será necessário apresentar documentação. O Paysandu informou ainda que, as pessoas que acessaram o camarote sensorial no último jogo (contra o Guarani-SP), só poderão acessar novamente o espaço após quatro jogos em casa.