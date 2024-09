Raio-X: próximo rival do Paysandu, América-MG é o terceiro melhor mandante da Série B

O Paysandu conseguiu quebrar o “jejum” de vitórias na Série B, e nesta quarta-feira (18/9) a equipe bicolor quer vencer o próximo rival, o América-MG, para não voltar a se aproximar da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão, em partida válida pela 27ª rodada da competição. No entanto, para isso, o Papão esbarra em algumas estatísticas que tornam o jogo em casa favorável ao clube mineiro.

Isso porque, de acordo com dados do portal estatístico Sofascore, analisados pelo núcleo de esportes de O Liberal, o time é o terceiro melhor mandante da Segundona, com oito vitórias e cinco empates, em 13 jogos em casa, ficando atrás somente de Vila Nova-GO e Mirassol, respectivamente. Além disso, os números demonstram que o ataque do time é muito eficiente, com 31 gols marcados em 26 jogos.

O Coelho é ainda o segundo melhor em posse de bola da Segundona, com 56.6% de posse nas 26 partidas que disputou, com o Papão na cola, em terceiro lugar, com 55.7% de posse. A equipe mineira também acumula o melhor número de chutes na trave e acerto de passes, além de ser o segundo melhor na Série B em bolas longas, o que só evidencia a eficiência do ataque do América.

No entanto, mesmo na 7ª colocação da tabela, com 38 pontos, a defesa do time mineiro ainda encontra dificuldades, com 22 gols sofridos ao longo das 26 rodadas, demonstrando que mesmo com um bom desempenho do ataque, a defesa ainda tem pontos a melhorar.

E como está o Paysandu?

Depois de vencer em casa, no último sábado (14/9), em partida contra o Guarani, o Paysandu está na 14ª colocação da tabela da Série B, com 30 pontos. Caso consiga vencer, o Papão pode se afastar um pouco mais da temida zona de rebaixamento, no entanto, caso perca, o time pode terminar a rodada no Z-4, pois está a apenas dois pontos da parte mais baixa da tabela.

O Papão encara o América nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.