Jean Dias celebra gol em vitória do Paysandu e elogia Márcio Fernandes: ‘passou tranquilidade'

O Paysandu quebrou o jejum na Série B do Brasileirão e conseguiu vencer o Guarani, em casa, no último sábado (14/9), pela 26ª rodada da competição. Responsável por abrir o placar para o Papão e dar início a virada da equipe, o atacante Jean Dias celebrou o gol, feito com menos de um minuto do segundo tempo da partida. O feito marcou a partida de retorno do jogador, que estava afastado por conta de uma lesão muscular.

“Muito feliz por poder ajudar a equipe, muito feliz por poder retornar. Retornar depois de um mês difícil, de fisioterapia, preparação, um mês bem desafiador, e conseguir fazer um gol tão rápido e conseguir trazer essa reação para a equipe, para mim foi maravilhoso, com certeza uma data que fica marcado na minha memória”, disse.

Para o jogador, o poder de reação da equipe comprovou a qualidade que o time tem em não se deixar abater mesmo após nove jogos sem vencer. Além disso, ele elogiou a atuação do técnico Márcio Fernandes, que reestreou na partida.

“[A vitória] mostra a força desse grupo, mostra a mentalidade que todo mundo tem. Aquilo que nós estamos propostos a fazer em prol desse mesmo objetivo, dos nossos sonhos ainda dentro da temporada. A gente sabia da dificuldade que era, da pressão que é vestir essa camisa, da pressão que estava por não vencer a nove jogos. Houve um momento que a gente voltou no intervalo, todo mundo respirou, buscou forças, o professor passou essa tranquilidade para que a gente voltasse para dentro de campo e melhorasse aquilo que não conseguiu fazer no primeiro tempo, e a gente foi muito feliz porque conseguiu isso muito rápido. Isso traz a torcida para perto da gente e, com a torcida do nosso lado, é quase que impossível não acontecer o que aconteceu”, afirmou.

Segundo Jean Dias, a equipe bicolor está confiante no trabalho do treinador e da equipe técnica, e a tranquilidade que tem sido repassada para o elenco ajudou a aumentar a confiança do time.

“Parabenizo toda a equipe que comprou o trabalho [do Márcio Fernandes] muito rápido, e aquilo que ele vem pedindo. A gente precisa evoluir, isso é nítido, e a gente vai evoluir. Compramos aquilo que ele nos pediu nesses dias que ele teve para trabalhar e ali quando ele falou no intervalo para a gente, justamente trazendo essa tranquilidade de que as coisas iriam melhorar no segundo tempo, eu acredito que isso aumentou ainda mais esse mental da equipe. A equipe confia totalmente naquilo que ele está falando e a gente procurou desempenhar principalmente no segundo tempo”, completou.

Agora, o próximo desafio do Paysandu é fora de casa, contra o América-MG, na próxima quarta-feira (18/9), às 21h30. Para Jean Dias, apesar do jogo ser fora contra o 7º colocado da tabela, ele está confiante que a equipe alviceleste conseguirá fazer um bom jogo e manter a sequência positiva.

“A gente entende essa dificuldade, a gente entende a força que é essa equipe dentro da sua casa, mas a gente está buscando e a gente está sonhando com os nossos objetivos. E eu acredito que se a gente tiver unido com o mesmo propósito, conseguiremos fazer um grande jogo lá”, finalizou.