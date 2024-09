Após vitória sobre o Guarani, Paysandu sobe na tabela, mas ainda corre risco de rebaixamento; veja

O Paysandu finalmente voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Após nove partidas sem vitórias, o clube bicolor, sob o comando de Márcio Fernandes, superou o Guarani–SP por 2 a 1 no último sábado (14), na Curuzu. Com isso, o Bicola respira na competição, mas continua próximo da zona de rebaixamento.

Agora, com 30 pontos, o clube bicolor passou a Ponte Preta e está na 14ª posição, com folga de dois pontos para a zona de rebaixamento. Assim, conforme a análise do site Chance de Gol, o Papão tem 9,9% de chances de ser rebaixado.

Em comparação com a 23ª rodada, as chances de rebaixamento do Papão aumentaram. Na ocasião, a equipe tinha 7% de probabilidade de volta à Terceira Divisão. Mesmo com a campanha irregular e da última sequência negativa de resultados, o Paysandu consegue uma pequena vantagem sobre os times da parte da tabela, que também fazem um campeonato ruim.

Chapecoense, Brusque e Guarani, equipes que estão na zona de rebaixamento, têm mais de 70% de chances de cair. O CRB-AL, 18º colocado, tem 47% de possibilidade de ser rebaixado.

Para o Papão, o acesso à Série A está longe neste momento da disputa. O site projetou que o clube tem apenas 0,01% de probabilidade de subir, tendo, assim, que brigar para permanecer na Segundona.

Do que o Papão precisa?

O site Chance de Gol também analisou a quantidade de pontos que os times precisam para se manterem na Série B. Segundo a projeção, com 42 pontos, o clube tem 50% de chance de se manter na Segundona.

Já com 44 pontos, as chances sobem para 90%. O Paysandu ainda tem 12 rodadas para disputar, ou seja, 36 pontos em jogo. De acordo com o site, o time precisaria de mais 14 pontos para se manter na Segunda Divisão do Brasileiro.

O próximo compromisso é contra o América-MG, na próxima quarta-feira (18), às 21h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal Mais.