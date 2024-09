Paysandu: confira dicas de psicólogo para superar momentos difíceis como o da equipe bicolor

O Paysandu passou nove jogos sem vencer, e por crises nos bastidores que afetaram o clube como um todo. Com isso, o fator psicológico pode ter sido um dos motivos cruciais que levaram ao desempenho abaixo do esperado do time em campo, o que aproximou a equipe da zona de rebaixamento. No entanto, não só atletas profissionais podem ser afetados mentalmente por fatores externos.

Em conversa com a equipe de O Liberal, o psicólogo Maurício Marques deu algumas dicas de como as pessoas comuns podem lidar quando fatores externos começam a afetar a saúde mental. No entanto, ele faz questão de frisar que não existe receita de bolo, e o recomendado é sempre buscar ajuda profissional.

“É sempre delicado dar dicas porque não existe receita de bolo, se existisse a gente não ia fazer um acompanhamento personalizado. O processo do trabalho psicológico é nisso, e não só ajudar nos problemas, mas fazer a pessoa sentir mais fortalecida dentro das suas potencialidades. Então não trabalhamos só em arrumar o que está errado, e sim também de favorecer a construção das fortalezas, para que as qualidades da pessoa possam prevalecer", declarou.

Confira as dicas:

Trabalhar o autoconhecimento.

Monitorar os sentimentos e pensamentos.

Compartilhar dificuldades com alguém de confiança.

Buscar distrações saudáveis, como exercícios físicos ou leituras.