Setembro Amarelo: saiba como procurar ajudar em momentos de crise emocional

Lembrado neste mês, o “Setembro Amarelo” é uma campanha de conscientização sobre a importância da valorização da vida. A iniciativa também é dedicada a alertar a população sobre como é essencial cuidar da saúde mental. A ação faz parte do calendário nacional desde 2013 e, neste ano, recebe como tema “Se precisar, peça ajuda!”. Especialistas alertam sobre como as pessoas podem buscar apoio em momentos de crise. E até mesmo desestigmatizar as doenças mentais.

Entre as mobilizações voltadas à saúde mental, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional às pessoas que precisam conversar no momento em que estão em momento de crise. Por meio de uma ligação, as pessoas contam com atendimento de voluntários que garantem sigilo e anonimato. A voluntária do CVV em Belém, Luiza Montenegro, explica a importância da ação durante a campanha Setembro Amarelo e ao longo de os demais meses do ano.

“Durante todo o ano, o CVV oferece apoio. Temos o telefone 188, que funciona no Brasil inteiro, totalmente gratuito e funciona 24 horas. [As pessoas] podem ligar de celular, de telefone fixo e até de orelhão. Além disso, algumas pessoas têm um pouco mais dificuldade de falar ou então não tem um ambiente adequado para conversar por telefone e preferem escrever. Então, nós oferecemos esse atendimento no nosso site, o cvv.org.br. Tanto por chat ou e-mail”, reforça a voluntária, ao lembrar que essas situações não devem ser minimizadas ou encaradas com repulsa..

Por outro lado, além da rede de apoio do CVV, também em momentos de extremos emocionais, Luiza pontua que as pessoas podem recorrer a outros serviços de ajuda: “Numa emergência nós também recomendamos, por exemplo, alguém que possa fazer uma intervenção imediata. Como, por exemplo, o Samu, através do número 192 ou os Bombeiros, no 193, que também têm treinamento para essas situações e para essa abordagem”, enfatiza Luiza.

Conscientização

No mês em que se realiza o Setembro Amarelo, Luiza pontua que diversas ações são reforçadas, com o objetivo de atender o maior número de pessoas possíveis: "Temos, também, palestras, eventos, instituições, empresas e órgãos públicos que nos convidam ou que nós orientamos para que seja realizado por um profissional ou por alguém na instituição. Nós damos um suporte de material ou mesmo realizamos essas palestras quando convidados”.

Reconhecer os próprios sentimentos e buscar ajuda são passos importantes para alcançar um bem-estar emocional, conforme relata Luiza. “O Setembro Amarelo ganhou uma visibilidade muito grande nos últimos 10 anos. E cumpriu o papel de levar para a sociedade essa discussão, que era um problema de saúde pública invisível e que a maioria de nós não sabia o que acontecia. A sociedade brasileira não tinha conhecimento dessa problemática e passou a ter mais, de certa forma, até pela popularização da campanha”, acrescenta.

Trabalho voluntário

A porta-voz do CVV também incentiva que mais pessoas possam se voluntariar a participar da iniciativa. Em Belém, no próximo dia 28 de setembro, será realizado um curso para novos voluntários. Os interessados podem se inscrever de forma online (cvv.org.br/seja-voluntario). Ela ainda acrescenta: “No ano passado, entre janeiro e dezembro de 2023, o CVV recebeu uma média de 210.000 atendimentos por mês, incluindo telefone, chat e e-mail. Isso dá uma média de 7.500 atendimentos por dia. Esses números são nacionais”.

Usinas da Paz

Em Belém, as Usinas da Paz também promovem ações de saúde alusivas à campanha “Setembro Amarelo” durante. As atividades, que iniciaram no último sábado (7), são abertas ao público e incluem serviços e palestras sobre a saúde mental. As programações de cada unidade podem ser consultadas no Instagram oficial: @usinasdapaz.

Como buscar por atendimento emocional via CVV

Telefone: 188 (ligação gratuita com atendimento disponível 24 horas).

Chat: cvv.org.br/chat/

E-mail: apoioemocional@cvv.org.br ou acessar por meio do site cvv.org.br/e-mail

Posto de atendimento presencial:

SOCIEDADE AMIGOS DA VIDA - SAMIV

Rua Manoel Barata, nº 718, Sala 404 - Campina, Belém