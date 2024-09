Com mexidas de Márcio Fernandes no intervalo, Paysandu vira em 9 minutos e vence Guarani na Série B

Finalmente a vitória veio! Após um jejum de nove partidas, o Paysandu voltou a vencer na Série B. A equipe bicolor derrotou o Guarani-SP por 2 a 1 e com uma virada em nove minutos. Os gols do Papão foram marcados por Jean Dias e Kevyn. Douglas Barcelar marcou o bugre campineiro. Com o resultado, o Papão chegou aos 30 pontos e agora ocupa a 14ª posição, fora do Z4.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira etapa do Paysandu foi de muita intensidade, com muitos ataques, sobretudo pelo lado direito. Logo aos dois minutos, o Papão chegou com Eslí Garcia, que obrigou o goleiro bugrino a fazer uma boa defesa. Em seguida, o lateral-esquerdo Kevyn mandou um chutaço e Vladimir fez outra defesaça.

Apesar do ótimo volume bicolor, a equipe que abriu o placar foi o Guarani. Douglas Barcelar, de cabeça, marcou para o time paulista após cruzamento, aos 21 minutos. Nesta altura, com o resultado que era negativo e caso terminasse dessa forma, o Lobo poderia acabar a rodada na zona de rebaixamento.

O semblante dos torcedores na Curuzu era de preocupapão. Na saída para o intervalo, os jogadores do Paysandu foram vaiados.

Márcio Fernandes retornou ao Paysandu com vitória (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, brilhou a estrela do técnico Márcio Fernandes. O Papão retornou ao campo de jogo de forma diferente e começou a segunda etapa com tudo. O treinador promoveu as entradas de Borasi e Jean Dias, este responsável por mudar o cenário.

Avassaladora, a equipe bicolor virou o placar em nove minutos. Logo no 1º minuto do segundo tempo, o atacante Jean Dias, no seu primeiro lance, completou cruzamento de Edilson e empatou a partida.

Sem demorar muito, a virada veio. Aos nove minutos da etapa derradeira, em novo cruzamento de Edilson, Kevyn de cabeça mandou a bola para o fundo do gol. Paysandu 2 a 1 no placar e Curuzu em festa.

A partir do segundo gol, o Paysandu passou a administrar o ritmo de jogo e manteve a posse de bola. No final, o Guarani buscou tomar conta das ações e realizou uma pressão, que não surtiu efeito.

PRÓXIMO JOGO

O Paysandu volta a campo na quarta-feira (18), diante do América-MG, fora de casa, no Estádio Independência, às 21h30. A partida é válida pela 27ª rodada e terá transmissão lance a lance de Oliberal.com.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 2x1 Guarani-SP

26ª rodada - Série B

Local: Estádio da Curuzu

Data: 14/09

Hora: 17h

Árbritro: Rodrigo Jose Pereira de Lima - PE (FIFA)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior - PE (CBF) e Bruno Cesar Chaves Vieira - PE (CBF)

Quatro árbritro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Gols: Jean dias e Kevyn (Paysandu); Douglas Barcelar (Guarani-SP).

Cartão Amarelo: Nicolas (Paysandu); Emerson Barbosa e João Victor (Guarani-SP)

Paysandu: Diogo Silva, Edílson, Quintana, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela (Joel) e Cazares (Borasi); Eslí Garcia (Val Soares), Yony González (Jean Dias) e Nicolas (Matheus Trindade).

Guarani: Vladimir, Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa; Gabriel Bispo (Lohan), Matheus Bueno (Anderson Leite) e Luan Dias (Pierre); João Victor (Marlon Maranhão), Caio Dantas e Marlon Douglas (Reinaldo).