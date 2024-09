Paysandu: Márcio Fernandes explica mexidas no time e cita Esli Garcia: 'possui muita qualidade'

Ele chegou, comandou e tirou a “zika” que o time do Paysandu estava passando na Série B. Após nove partidas sem vencer, o Papão voltou a conquistar os 3 pontos, vencendo o Guarani-SP, por 2 a 1, de virada, ao comando de Márcio Fernandes, técnico que retornou ao clube para o substituir Hélio dos Anjos, demitido do clube. E o triunfo veio com um toque de Márcio Fernandes, que mexeu no intervalo e conseguiu fazer o time do Papão jogar no segundo tempo.

Márcio Fernandes fez questão de parabenizar o grupo, o empenho de cada um em campo e valorizou o esforço e vitória em casa. Para o treinador bicolor, foi uma vitória na vontade e afirmou que o elenco possui valor, porém, falta confiança por parte dos atletas e essa confiança só é adquirida vencendo.

“Quero destacar o poder mental da equipe, pois não é fácil o momento, com nove jogos sem vencer, sair perdendo, ter que reverter a situação, procuramos levantar o astral, agora é a hora de observarmos as coisas boas, lógico que teremos coisas para corrigir, mas agora é olhar para o lado bom das coisas. Ficar botando o dedo na ferida não vai levar a lugar nenhum. Esse time tem qualidade, é indiscutível, mas a confiança está abaixo e as com as vitórias a confiança vem. Enaltecer também a torcida, nós vamos lutar muito em Belo Horizonte (Contra o América-MG, próximo adversário do clube) para conseguirmos um bom resultado. E aqui são seis jogos e temos que lotar, esses seis jogos precisam ser a nossa chegada lá em cima e a gente conta muito com a nossa torcida, que sempre foi o fator diferencial no campeonato”, disse.

Substituiçoes

Após o intervalo e o time ter saído para o vestiário vaiado pela torcida, o técnico mexeu na equipe, colocando Jean Dias no lugar de Yony González e o argentino Borasi no posto de Cazares. As substituições surtiram efeito instantâneo e em nove minutos o Paysandu virou o jogo. Márcio Fernandes comentou as trocas e a forma como eles assimilaram as orientações.

“As substituições os jogadores entraram com confiança, entenderam o que a gente queria para o jogo. Estávamos precisando de velocidade, nosso time estava muito burocrático, com muitos toques sem profundidade e precisávamos dessa profundidade e as substituições foram em cima disso e as coisas aconteceram, eles fizeram realmente o que a gente pediu”, falou.

Esli Garcia

Márcio Fernandes iniciou o jogo contra o Bugre com o venezuelano Esli García como titular. O jogador que era preterido por Hélio dos Anjos, ajudou nas construções de jogadas e por pouco não marca dois golaços. O novo treinador bicolor falou que assistiu jogos dele quando estava na Venezuela e que decidiu utilizar Esli de uma outra forma.

“Eu já tinha visto alguns jogos dele (Esli) Táchira e vi ele entrando um pouco por dentro e ele criou as melhores jogadas nossas por dentro. Vi essa possibilidade, precisávamos de velocidade, ele um contra um é muito bom, mas não é o jogador que ataca o espaço, mas que possui muita qualidade entrando por dentro, enfiadas de bola, coisas que o Cazares não estava conseguindo fazer”, finalizou.