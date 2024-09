STJD rejeita pedido do Remo para anulação da final do Parazão e título permanece com o Paysandu

O título do Parazão 2024 é do Papão! A conquista número 50 do Campeonato Paraense permanece na Curuzu. O Paysandu informou na tarde desta sexta-feira (13), que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), rejeitou por unanimidade o pedido do Remo, para que a decisão do Parazão não fosse homologada, com isso o Paysandu continua sendo o campeão estadual de 2024.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A decisão do STJD assegura o título do Papão, seguindo também a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA), que já havia indeferido o pedido do Remo de forma unânime, que buscava a anulação da grande final do estadual. O Paysandu informou que o julgamento ocorreu na última quinta-feira (12), no Rio de Janeiro (RJ) e teve como representante diretor jurídico do clube, Márcio Tuma e também pelo advogado Felipe Jacob Chaves.

VEJA MAIS

Entenda o caso

Na primeira partida da final do Campeonato Paraense deste ano, que terminou com o triunfo do Paysandu por 2 a 0, o Remo solicitou a anulação do jogo, alegando que houve interferência do árbitro de vídeo (VAR), na decisão do árbitro central, Braulio da Silva Machado, o que, segundo o clube, configura um erro de direito.

O TJD-PA inicialmente acolheu o pedido do Remo, mas a liminar foi posteriormente suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após recurso apresentado pelo Paysandu. No dia 14 de abril, o Paysandu conquistou o título do Campeonato Paraense pela 50ª vez, com um placar agregado de 3 a 1.

Remo

A equipe de O Liberal procurou o Remo para um posicionamento, mas até o momento não obteve retorno.