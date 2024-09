Na estreia pelo Paysandu, Márcio Fernandes deve fazer mudanças na equipe; saiba quais são

Com um novo treinador no comando do time do Paysandu, algumas mudanças no estilo de jogo, escalação e postura devem surgir nos próximos jogos. Márcio Fernandes tem a difícil missão de ajudar o Papão a reagir na Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, o novo técnico deve fazer modificações importantes na equipe bicolor.

Segundo o jornalista Carlos Ferreira, uma das mudanças pode ser o retorno do goleiro Matheus Nogueira, que perdeu espaço para Diogo Silva no comando de Hélio dos Anjos. Além dele, o volante Leandro Vilela também está sendo testado pelo treinador.

Matheus Nogueira fez uma boa campanha no Parazão com a camisa do Papão. Com o início da Série C e Copa Verde, ele dividiu a titularidade com Diogo Silva. No entanto, após algumas partidas, Hélio dos Anjos colocou o então segundo goleiro como titular absoluto, enquanto o Matheus foi para o banco.

A última partida do arqueiro foi em junho, contra o Sport-PE, quando a equipe bicolor perdeu por 1 a 0. Já Leandro Vilela também perdeu espaço no time montado pelo antigo treinador. Desta vez, Matheus Trindade chegou ao elenco e assumiu a vaga de titular nas últimas rodadas. Enquanto isso, Vilela tem entrado em momentos pontuais do jogo.

O Paysandu está na 15ª colocação do campeonato, com 27 pontos. A equipe bicolor vive o seu pior momento em toda a temporada. Já são nove jogos sem vitórias, sendo cinco derrotas. O time tenta se recuperar da má fase no próximo sábado (14), contra o Guarani, lanterna da competição, na Curuzu.