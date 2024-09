Raio-X: Próximo adversário do Paysandu, Guarani vive grande momento e tem o artilheiro da Série B

No próximo sábado (14), às 17h, o Paysandu vai enfrentar o Guarani na Curuzu, pela 26ª rodada da Série B. Apesar de ser o lanterna da Série B com 21 pontos, o Bugre vive grande momento na competição com o treinador Allan Aal e tem Caio Dantas, o artilheiro da segundona, como grande destaque.

Um novo Bugre

O treinador Allan Aal assumiu o Guarani na 19ª rodada da Série B, estreando com uma derrota para o Ceará por 3 a 1, fora de casa. Mas, na virada do turno o time engatou uma sequência de três vitórias e um empate (contra o Santos), ficando vivo na Série B. Na última partida, pela 25ª rodada, perdeu para o América-MG fora de casa e viu a sequência ser encerrada.

No segundo turno, o Guarani tem o melhor aproveitamento (66,7%), ao lado de Avaí, Ituano e Vila Nova. As outras três equipes disputaram seis partidas, vencendo quatro e perdendo duas. O Bugre disputou cinco, conquistando 10 pontos com três vitórias, um empate e uma derrota. Para efeito de comparação, no primeiro turno inteiro o time Paulista só conquistou 11 pontos.

Outro ponto em que o time apresenta evolução é na defesa. Se no primeiro turno a média de gols sofridos foi de 1,63 gols por jogo, no segundo turno a média caiu para 1 por partida. Porém, o Bugre ainda tem a segunda pior defesa do campeonato com 36 gols sofridos, superando apenas o Ituano (que sofreu 44).

O artilheiro

Caio Dantas, principal jogador do Guarani, é o artilheiro da Série B com 9 gols. Após um início de temporada Ruim no Vitória-BA, o jogador se transferiu para o Guarani e marcou um gol logo na terceira partida, na derrota por 4 a 1 para o Santos. Porém, se lesionou na 4ª rodada e ficou de fora da equipe.

Na 10ª rodada voltou a ser titular e marcou na derrota para o Avaí, no jogo seguinte marcou dois gols no empate com o Ituano em 3 a 3. Balançou as redes contra Novorizontino (1 a 1), Goiás (2 a 3), Ceará (1 a 3) e duas vezes contra a Chapecoense (4 a 0). Também deu duas assistências, no empate contra o Amazonas (1 a 1 ) e na vitória contra a Chape. Diretamente, Caio Dantas ajudou o Guarani a conquistar seis pontos (28,5%), além de ter participado de 11 dos 25 gols do Bugre (44%).

Segundo dados da plataforma Sofascore, Caio Dantas é o jogador da Série B mais eficiente entre os que mais chutam. Foram 34 finalizações na segundona e cerca de 26% dos chutes do artilheiro terminaram com a bola balançando as redes dos adversários. Ou seja, a cada quatro chutes, Caio Dantas marcou um gol.

Um visitante ruim

Fora de casa o Guarani não consegue ir bem. Foram 11 jogos como visitante com apenas uma vitória (4 a 0 na Chapecoense na 21ª rodada), dois empates (ambos em 1 a 1 contra Novorizontino e Amazonas) e oito derrotas, são 15,2% de aproveitamento, sendo a terceira pior campanha fora de casa (superando apenas CRB e Ituano). Fora de casa foram 10 gols marcados e 22 gols sofridos. Tem o sétimo melhor ataque e a quarta pior defesa jogando longe de Campinas.