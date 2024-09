Momento do Paysandu é divisor de águas; Ytalo tem números tímidos pelo Remo

Papão, agora é dividir as águas

Uma vitória sobre o Guarani, na estreia do técnico Márcio Fernandes, seria divisora de águas na vida do Paysandu. O clube precisa superar as ondas negativas, nesse jejum de nove jogos sem vencer, para não afundar na zona do rebaixamento. Afinal, a rodada já oferece risco de Z4.

O jogo tornou-se ainda mais decisivo pelas manifestações de rejeição ao novo técnico. Isso tira qualquer margem de tolerância da torcida, que, no entanto, vai abraçar Márcio Fernandes se o time entrar nos eixos e as vitórias vierem. O novo comandante está desafiado não só aos ajustes no modelo de jogo, mas também na gestão de pessoas. Uma liderança estratégica, agora, é fundamental.

Ytalo e seus números tímidos

No empate com o São Bernardo-SP, Ytalo chegou ao 32º jogo pelo Remo no campeonato estadual, Copa Verde, Copa do Brasil e Série C. Igualou o total de jogos que fez ano passado pelo Sampaio Corrêa, quando marcou 13 gols na Série B (média de 0,4 por jogo). Por isso, veio para o Leão Azul com alto salário e expectativas que ainda não conseguiu corresponder. Tem apenas nove gols com a camisa azulina (média de 0,28).

Os números de Ytalo no Remo são tímidos, mas nessa ascensão do time ele também cresceu de importância com as funções táticas. Está se doando na marcação e funcionando com pivô inteligente. Aos 36 anos, ainda tem o seu valor, mesmo abaixo das expectativas criadas na contratação.

BAIXINHAS

* Matheus Lucas, atacante que trocou o Remo pelo Volta Redonda, sem deixar a menor saudade, não enfrenta o Leão. Ele sofreu grave lesão, passou por cirurgia e está em demorada recuperação.

* Dos que vieram este ano e saíram para outros clubes da Série C, já enfrentaram o Leão Azul: Camilo (Figueirense), Ícaro (Floresta), Renato Alves (Náutico), Reniê e Silas (Botafogo PB) e Echaporã (Londrina).

* Pelo menos uma conduta não muda na troca de técnico no Paysandu. Márcio Fernandes é tão irrequieto e reclamão à beira do campo quanto Hélio dos Anjos. Mesma postura em relação à arbitragem, mesma frequência de cartões e suspensões.

* Novembro está chegando com eleições no Paysandu e na Tuna. Por enquanto, as únicas candidaturas anunciadas são de Roger Aguilera para continuidade de gestão no clube bicolor, e de Armando Mourão para rompimento de modelo administrativo no clube cruzmaltino.

* O que trouxe o executivo Felipe Albuquerque para o Paysandu? Foi determinante o êxito nas negociações que resultaram em boas vendas de Nicolas para o Goiás e de Marlon para o Gil Vicente/Portugal. Também pesaram os processos de administração que deixou e que seguem funcionando na Curuzu.

* Albuquerque saiu "queimado" por declarações infelizes e tratamento desrespeitoso a pessoas com quem se relacionava no trabalho. Desta vez, chegou se desculpando e garantindo que amadureceu, evoluiu, melhorou como gente e como profissional.

* Volta Redonda, adversário do Remo no domingo em Belém, tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas como visitante na Série C: 50% de aproveitamento. A questão central no Remo é se Sávio terá condições de jogo ou não. Ele saiu do jogo passado com dores musculares e hoje vai passar por avaliação médica.