Em casa, Paysandu não perde para o Guarani há 50 anos; confira retrospecto

O Guarani-SP visita o Paysandu no próximo sábado (14). Lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o time paulista tem um longo jejum contra o Papão em casa. O Bugre não vence o Bicola em território paraense há 50 anos.

A última vez que o Paysandu saiu derrotado de um jogo contra o Guarani em Belém foi em 1974, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. No duelo, Mingo fez 1 a 0 para o clube paulista.

Desde então, Papão recebeu o Guarani oito vezes e não perdeu nenhum dos jogos. Ao todo, foram seis vitórias alvicelestes e dois empates, em partidas realizadas no Mangueirão e na Curuzu.

A última vez que as equipes se enfrentaram em solo paraense foi em 2018. Na ocasião, os times também disputavam a Segundona e o Papão saiu vitorioso com um placar de 1 a 0.

Um dos resultados mais marcantes, foi a goleada de 2003, na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, quando o Paysandu venceu por 6 a 1.

Histórico geral

No retrospecto geral entre as equipes, o cenário é outro. O Guarani soma cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota para o Papão em casa. Além da vitória de 1974, o Bugre triunfou sobre o Bicola em 1973. Com isso, os times ficam empatados no número de vitórias, sete para cada lado.

O último encontro entre Paysandu e Guarani foi em maio, no primeiro turno da Série B, em Campinas. O jogo terminou empatado em 0 a 0.

Cenário atual

Tanto o Papão quando o time paulista, precisam da vitória no campeonato. A equipe bicolor quer se distanciar da zona de rebaixamento e voltar a vencer após nove rodadas. Já o Guarani quer tentar uma reação para deixar a lanterna da tabela.

A partida entre Paysandu e Guarani ocorre às 17h do próximo sábado (14). O jogo terá transmissão Lance a Lance no site de OLiberal.com.

Confira o retrospecto entre Paysandu e Guarani em Belém

14/07/1974 - Paysandu 0 x 1 Guarani - Série A

26/05/1991 - Paysandu 2 x 0 Guarani - Série B

12/04/1992 - Paysandu 3 x 0 Guarani - Série A

01/10/1995 - Paysandu 2 x 2 Guarani - Série A

03/08/2003 - Paysandu 6 x 1 Guarani - Série A

11/12/2004 - Paysandu 4 x 2 Guarani - Série A

21/10/2006 - Paysandu 2 x 2 Guarani - Série B

20/09/2017 - Paysandu 2 x 1 Guarani - Série B

24/07/2018 - Paysandu 1 x 0 Guarani - Série B