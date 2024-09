Para o primeiro jogo com o Paysandu, Márcio Fernandes pode ter até seis desfalques no time

O treinador Márcio Fernandes pode ter alguns problemas para escalar o time para o jogo contra o Guarani, que marca a sua estreia no comando do Paysandu, no sábado (14). Por conta de lesões, o novo técnico bicolor deve ter até seis desfalques para o próximo compromisso do Bicola.

Nas últimas quatro rodadas, ainda com Hélio dos Anjos, a equipe já tinha baixas importantes no elenco. Na partida contra o Avaí–SC, por exemplo, nove jogadores desfalcaram o Papão. Para o jogo contra o Guarani, Márcio Fernandes terá Nicolas e Lucas Maia, que retornaram ao time após algumas semanas afastados por conta de lesões.

No entanto, Léo Pereira, Borasi, Edinho e Jean Dias ainda são dúvidas. Os jogadores estão se recuperando de lesão muscular. Além deles, Kevyn está em tratamento por conta de uma fratura na costela e Paulinho Bóia se recupera de uma entorse no joelho.

Havia uma expectativa para o retorno de Bóia contra o Amazonas-AM. contudo, o jogador não se recuperou e ficou de fora da partida.

Assim, além do momento delicado do Paysandu no campeonato, Márcio pode ter muito trabalho para montar a equipe titular.

Cenário

O Paysandu está há nove jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Este é o pior retrospecto do Papão na temporada. Com cinco derrotas e quatro empates, a equipe se aproximou da zona de rebaixamento, estagnando na 15ª colocação da tabela, com 27 pontos.

O time está ha apenas dois pontos de distância da zona da degola. O CRB-AL, 17º na classificação, tem um jogo a menos e 25 pontos conquistados. Sendo assim, o Paysandu precisa esboçar uma reação no campeonato para não ser ameaçado.

Na Curuzu, o Papão vai receber o Guarani no próximo sábado (14), às 17h. O Bugre é o lanterna do campeonato. A equipe paulista vinha em uma sequência de quatro vitórias seguidas, mas, na última rodada, perdeu para o América-MG.