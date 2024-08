Possíveis desfalques do Paysandu aumentam e clube pode ter até nove baixas diante do Avaí-SC

A lista de possíveis desfalques do Paysandu para a partida contra o Avaí-SC, pela Série B do Brasileirão, foi atualizada. Agora, o Papão pode ter até nove baixas para o duelo válido pela 22ª rodada da competição. Além dos jogadores que estão no departamento médico e são dúvidas, o Bicola ainda conta com quatro jogadores suspensos.

Algumas dessas baixas já são certas. O zagueiro Wanderson, o volante João Vieira, o lateral-direito Edilson e o lateral-esquerdo Bryan Borges estão suspensos e não podem ser relacionados para o duelo contra o Avaí. Apenas o primeiro da lista cumpre suspensão automática por receber o cartão vermelho diante do Botafogo-SP, na rodada passada. Os demais acumulam três cartões amarelos e, por isso, também ficam de fora.

Outros cinco nomes ainda não podem ser considerados desfalques certos, mas serão avaliados pela comissão técnica para saber se terão condições de jogo contra o Avaí. São eles: Nicolas, Paulinho Bóia, Lucas Maia, Edinho e Jean Dias.

Os dois últimos da lista dificilmente devem aparecer entre os titulares, já que ambos sequer foram relacionados para o duelo contra o Tricolor de Ribeirão Preto. Por outro lado, Nicolas, que não esteve entre os relacionados, está na delegação bicolor, mas trata de uma lesão na coxa.

Já Paulinho Bóia foi relacionado, ficou no banco de reservas, mas ainda se recupera de uma lesão no tornozelo. Finalizando a lista, Lucas Maia foi titular diante do Tricolor, mas saiu no decorrer do jogo sentindo dores musculares.

Próximo compromisso

Paysandu e Avaí-SC se enfrentam nesta quinta-feira (22), no estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 20h. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.