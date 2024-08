Paysandu empata no interior paulista e chega a cinco jogos sem vencer na Série B

Após o empate com o Botafogo-SP em 1 a 1, neste domingo (18), no jogo da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu agora chega ao 5º jogo sem vitórias na competição. O Papão chegou a abrir o placar com o argentino Borasi, levou o empate no final do primeiro tempo com gol de Alexandre Jesus e ainda contou com a expulsão do zagueiro Wanderson.

Apesar da marca negativa no campeonato, o empate fez o Paysandu subir uma posição na tabela da competição, graças a derrota do CRB, para o Amazonas, por 2 a 0. O Papão agora está na 14ª colocação, com 25 pontos conquistados, e 6 pontos de vantagem para o Ituano, primeiro time da zona de rebaixamento com 19 pontos conquistados.

Hélio dos Anjos trouxe quatro novidades no time do Paysandu para o jogo contra o Botafogo-SP: Léo Pereira, Bryan Borges, Val Soares e Ruan Ribeiro. Além das mudanças de peças, o treinador mudou a formação tática do time bicolor, saindo do 4-2-3-1 para o 4-4-2.

Diogo Silva; Léo Pereira, Quintana, Lucas Maia, Bryan Borges; Matheus Trindade, João Vieira, Val Soares, Cazares; Borasi e Ruan Ribeiro.

PRIMEIRO TEMPO

Na formação utilizada para enfrentar o Botafogo-SP: Val Soares fechou o meio de campo pelo lado direito; Borasi jogou espetado pelo lado esquerdo; Cazares como o articulador do time; João Vieira e Matheus Trindade na contenção e saída de bola do Paysandu.

E funcionou nos primeiros 45 minutos. A formação conseguiu espelhar os três zagueiros do Botafogo-SP, quando o Paysandu não tinha a bola, e conseguiu neutralizar o jogo do adversário.

O time bicolor teve mais posse de bola (57%), trocou mais passes e entrou mais na área adversária no primeiro tempo. A superioridade resultou em placar aberto aos 13 minutos, com Borasi. O atacante argentino aproveitou passe de calcanhar do meia Cazares, driblou o goleiro e marcou o primeiro gol com a camisa do Paysandu. Além disso, foi a 4ª assistência do camisa 10 bicolor, o líder no quesito pelo clube na Série B.

Após o gol marcado, o Paysandu manteve o ímpeto e colocou o time do Botafogo-SP encurralado na defesa. Apesar de dominar bem a partida, manteve a sina das últimas partidas de não criar tantas chances com o domínio de jogo que consegue. No primeiro tempo foram apenas 3 finalizações com direção ao gol.

Na reta final da primeira etapa, o Botafogo-SP teve campo para “voltar” para o jogo. Em uma das raras oportunidades de ataque, Victor Andrade teve tempo e espaço para arranjar um bom cruzamento para o atacante Alexandre Jesus marcar o gol de empate, nos acréscimos.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o treinador Hélio dos Anjos fez uma troca na lateral direita: Edilson, titular da posição na competição, entrou no lugar de Léo Pereira.

O Paysandu não voltou no mesmo ritmo do primeiro tempo. O Botafogo-SP conseguiu fazer ajustes para sair da marcação bicolor, dominou mais a posse de bola, mas não criou tantas chances claras nos primeiros 15 minutos do segundo tempo.

Aos 23 minutos, o Papão “voltou” para o jogo após boa chegada de Borasi pelo lado direito, que cruzou para Cazares dentro da pequena área adversária, mas a finalização foi bloqueada pelo zagueiro do Botafogo-SP. Logo depois, aos 30 minutos, Victor Andrade aproveitou a brecha na defesa bicolor em velocidade e o zagueiro Wanderson teve que fazer a falta. Como último homem da jogada, o camisa 4 foi expulso do jogo.

Com um a menos, Hélio dos Anjos fez trocas para reorganizar o time com 10 jogadores em campo. Leandro Vilela e Luan Freitas entraram no lugar de Cazares e Ruan Ribeiro. E mesmo sem uma referência no ataque, o Paysandu ainda conseguiu criar uma chance perigosa com o argentino Borasi. O atacante tentou encobrir o goleiro do Botafogo-SP e desperdiçou uma boa chance.

A reta final de jogo foi toda do time da casa, que pressionou no campo de ataque até os últimos instantes. Já nos acréscimos, o atacante Bruno Marques teve duas chances de marcar o gol da virada, mas o goleiro Diogo Silva fez duas defesas providenciais para garantir o empate fora de casa.

Na largada da Série B, o Paysandu começou a competição sem vencer os sete primeiros jogos, foram apenas 5 pontos ganhos de 21 pontos possíveis. Agora o time chega a uma sequência de cinco jogos sem vencer, tendo apenas duas vitórias nos últimos nove jogos disputados na competição.

Na quinta-feira (22), o Paysandu enfrenta o Avaí em Florianópolis, pela 22ª rodada da competição. O time catarinense é o 7º colocado da Série B e vem de duas vitórias seguidas sob o comando do técnico Enderson Moreira.

Além do Avaí, o Papão tem uma sequência dura na Série B a partir de agora: Avaí (fora), Mirassol (casa), Goiás (fora) e Amazonas (casa). Avaí e Goiás estão na parte de cima da tabela, Mirassol é o líder da competição e Amazonas é um potencial adversário direto na luta contra o rebaixamento.