Hélio dos Anjos analisa empate contra o Botafogo-SP e critica expulsão de Wanderson: 'Inadmissível'

O empate em 1 a 1 do Paysandu diante do Botafogo-SP, na noite deste domingo (18), fora de casa, deu ao Paysandu um ponto importante na briga para se afastar do Z-4 da Série B, além de ter “segurado” um concorrente direto. O técnico da equipe bicolor, Hélio dos Anjos, avaliou o desempenho da equipe em campo. Para o comandante alviceleste, a expulsão do zagueiro Wanderson foi crucial para o resultado e reclamou da postura da equipe, principalmente no segundo tempo.

Hélio dos Anjos gostou da forma como o Paysandu iniciou a partida, pressionando o adversário, marcando bem e evitando a principal característica do Botafogo-SP, porém, o gol de empate da equipe paulista mexeu com o time, que teve outra postura na volta do intervalo.

“Até tomarmos o gol no primeiro tempo, estávamos muito bem no jogo, fazendo o que tínhamos combinado, time com boa posse de bola, chegando em boas condições [ao ataque]. O adversário é de muita ligação direta e nós marcamos pressão e dificultamos isso. Voltamos para o segundo tempo e não tivemos boas condições [de jogo], começamos a errar muito, principalmente passes do meio para frente. Consequentemente, oferecemos as ligações direta e, posteriormente, voltamos a entrar no jogo”, disse.

VEJA MAIS

O comandante alviceleste elogiou a partida de alguns atletas, principalmente de Paulinho Boa e o argentino Borasi, autor do gol bicolor, porém, foi bem incisivo em suas colocações com a expulsão do zagueiro Wanderson, que entrou no lugar de Lucas Maia, que deixou o campo sentindo uma contusão.

“Tivemos uma bela partida de alguns atletas como o Borasi. A entrada do Bóia deu profundidade e aí eu lamento, chamo a responsabilidade para mim. É inadmissível fazermos o sétimo jogo com um homem a menos dentro de campo em uma condição que a gente sabe, que tinha recuperação total da jogada”, completou o técnico bicolor.