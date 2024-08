Insatisfeito pela não renovação de contrato, Esli García tem queda de desempenho no Paysandu

O meia-atacante Esli García surpreendeu ao demonstrar desânimo pela não renovação de contrato com o Paysandu. Em entrevista coletiva realizada na última quarta-feira (14), na Curuzu, o venezuelano disse que as conversas, que avançaram bem nas últimas semanas, "desandaram". Esse problema extra-campo, inclusive, parece estar afetando a performance do jogador dentro das quatro linhas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O jogador, que chegou a ser um dos artilheiros da Série B, perdeu o brilho e, consequentemente, espaço no time de Hélio dos Anjos. O levantamento feito pelo jornalista Alessandro Amorim, com base em dados fornecidos pela plataforma Sofascore, ilustra bem essa queda de rendimento.

VEJA MAIS

Nos primeiros 10 jogos da Série B, Esli era uma peça fundamental: jogou em média 55,8 minutos por partida, marcou 5 gols, realizou 6 finalizações no gol, criou 9 chances, acertou 7 dribles e sofreu 10 faltas.

Porém, nos últimos 9 jogos, os números despencaram. Com praticamente o mesmo tempo em campo (56,1 minutos por jogo), ele não marcou mais gols, finalizou apenas 4 vezes no gol, criou apenas 2 chances, acertou 5 dribles e sofreu 5 faltas.

Futuro indefinido

Como as negociações para renovação contratual "esfriaram", o futuro de Esli García no Papão é incerto. No momento, ele tem contrato com o clube até o final da temporada, mas já pode assinar um pré-acordo outra equipe para o ano que vem.

Apesar disso, o jogador pode ser titular no próximo compromisso bicolor pela Série B, diante do Botafogo-SP. O atacante é uma das opções do técnico Hélio dos Anjos, na ausência de Paulinho Bóia e Jean Dias. Ambos estão lesionados e seguem sob os cuidados do Departamento Médico. Com isso, nomes como o dele próprio e do companheiro Borasi ganham força na prancheta alviceleste.

Série B

Paysandu e Botafogo-SP se enfrentam no domingo (18), às 18h30, pela 20ª rodada da Série B. O duelo, que ocorre no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.